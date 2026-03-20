Okay Fashion Groep groeit stevig door en nadert mijlpaal van 100 winkels

De afgelopen drie weken heeft Okay Fashion Groep een sterke groeiversnelling gerealiseerd met de opening van maar liefst vier nieuwe Okay Fashion & Jeans winkels in Beilen, Nieuw- Amsterdam, Musselkanaal en Slagharen. De komende weken openen nog drie grote vestigingen in Beuningen, Dukenburg en Apeldoorn Eglantier, waarmee de groei van de formule krachtig wordt voortgezet.

Met deze ontwikkelingen komt het totaal aantal winkels binnen de groep uit op 53 Okay Fashion & Jeans winkels, 11 More-winkels en 29 winkels onder de merken CECIL en Street One. Dit brengt de totale omvang van de Okay Fashion Groep op 93 winkels.

Ondernemer Edward van Dijk heeft een duidelijke groeiambitie voor de toekomst: doorgroeien naar 150 winkels in z’n totaliteit. Om dit doel te realiseren, ligt de focus op het openen van tien Okay Fashion & Jeans winkels per jaar.

“De recente openingen laten zien dat er volop kansen liggen in de markt. We blijven investeren in groei, vernieuwing en sterke winkelconcepten om onze klanten te blijven verrassen,” aldus Van Dijk.

Met deze uitbreiding verstevigt Okay Fashion Groep haar positie als een toonaangevende speler in de Nederlandse retailmarkt en zet zij een belangrijke stap richting verdere landelijke dekking.

Trendy collecties

Trendy merken als Only, Vero Moda, Jack & Jones, Cars en Petrol zijn belangrijke partners die bijdragen aan het succes. Okay Fashion & Jeans is een trendy modebedrijf voor dames, heren, jongens en meiden vanaf maat XS tot en met maat XXL.