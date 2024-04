Okay Fashion & Jeans groeit in 2024 verder door

Afgelopen maand heeft Okay Fashion & Jeans twee nieuwe winkels geopend. Deze winkels zijn gevestigd in Wijhe en Vaassen. Met de komst van deze nieuwe winkels staat de teller op 41 Okay winkels. Inmiddels zijn er al veel klanten geholpen met een trendy outfit van de nieuwe collectie.

Naast de nieuwe winkels in Wijhe en Vaassen is er ook een nieuwe Cecil Street One winkel geopend in Veendam. Deze winkel zat oorspronkelijk gekoppeld aan de Okay winkel, maar heeft sinds 18 april een eigen winkel volgens het nieuwste concept. Hier kunnen klanten de nieuwste collectie van Cecil en Street One vinden.

De grootste Okay winkel opent dit najaar

Okay blijft niet stilzitten. In het najaar staan er mooie dingen op de planning, waaronder de opening van de grootste Okay winkel tot nu toe. Deze winkel bevindt zich in Nijkerk met een oppervlakte van 1000 m2. Ook in Meppel wordt er een tweede winkel geopend van 600 m2. Deze heeft een groter oppervlakte waardoor klanten, in combinatie met de huidige Okay winkel, nog meer aanbod hebben voor een nieuwe outfit.

Naast deze openingen staat er ook een verhuizing op de planning. Okay Hoogeveen gaat na ruim 10 jaar de huidige locatie verruilen voor een nieuwe en grotere winkel met een oppervlakte van 600 m2. Hierdoor is er nog meer ruimte voor de trendy collecties.

Er is meer

Naast de 41 Okay Fashion & Jeans winkels heeft Okay ook 18 More winkels met mooie en betaalbare kleding in de maten 42 tot en met 54 voor de curvy vrouw. Ook is Okay franchisenemer van 27 Cecil en Street One winkels.

Trendy collecties

Ben je op zoek naar een nieuwe outfit? Of wil je gewoon even rondkijken en de nieuwe collectie ontdekken? Dan ben je bij Okay Fashion & Jeans op de juiste plek. Okay Fashion & Jeans is een trendy modebedrijf voor dames, heren, jongens en meiden vanaf maat XS tot en met maat XXL.