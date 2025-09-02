Omoda opent nieuwe boutique in Arnhem

Na de recente aankondigingen van Omoda Den Haag en Haarlem, maakt Omoda nu de komst naar Arnhem bekend. In oktober openen de deuren van een gloednieuwe boutique in het hart van de stad. Voor de fashionretailer betekent dit de vierde winkel in Gelderland en de 42e in totaal. De opening wordt verwacht in de tweede helft van oktober.

Opnieuw kondigt Omoda de komst van een nieuwe boutique aan. Aan de Bakkerstraat 75 zal de fashionretailer een nieuwe invulling geven aan het voormalige Vanilia-pand. De stap naar Arnhem is een logische volgens Omoda-CEO Jan Baan: “We kiezen bewust voor Arnhem, een stad die bekendstaat om haar levendige winkelhart, creatieve karakter en modebewuste publiek. We zijn ervan overtuigd dat na het recentelijke succes in Nijmegen ook Arnhem een voltreffer zal zijn.”

Omoda Arnhem Credits: Omoda

Een nieuw team voor de boutique

Hoewel de opening gepland staat voor de tweede helft van oktober is Baan optimistisch over het samenstellen van een compleet nieuw team: “In Nijmegen kregen we meer dan honderd sollicitaties binnen en hebben we binnen enkele weken een geweldig team samengesteld. We zien dat ons merk leeft in deze regio en dat men graag bij ons in de boutique wil werken.” Naast het vinden van een nieuw team krijgt de winkel een kleine touch-up die op korte termijn wordt gerealiseerd.

Opening in oktober met een hoogwaardige collectie

In de nieuwe Arnhemse boutique zal een damescollectie schoenen en kleding te vinden zijn. Daarnaast wordt een collectie herenschoenen overwogen. Klanten kunnen een selectie verwachten van kleinere boutiquemerken en de grote bekende merken. Het moment waarop de feestelijke opening zal zijn, wordt op een later moment bekend gemaakt.