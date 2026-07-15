Onitsuka Tiger opent grootste vlaggenschipwinkel ter wereld in Tokio

Japans modemerk Onitsuka Tiger, onderdeel van de Asics Corporation, heeft op 10 juli zijn grootste vlaggenschipwinkel wereldwijd geopend, in het Shinjuku-district van Tokio. De winkel beslaat vier verdiepingen en meet in totaal 1.837 vierkante meter.

De winkel brengt voor het eerst het volledige merkportfolio samen onder één dak: Heritage, met een herinterpretatie van het archief van Onitsuka Tiger, Contemporary, met collecties die eerder tijdens de Milan Fashion Week werden getoond, en Formality, de formele schoenenlijn van The Onitsuka. Op de tussenverdieping is daarnaast een amusementsruimte te vinden, in samenwerking met Genda Gigo Entertainment. Volgens het merk is dit de eerste keer dat Onitsuka Tiger een dergelijke ruimte in een winkel opneemt.

Credits: Onitsuka Tiger

Het interieurontwerp is van het Milanese architectenbureau Studio Dini Cataldi, opgericht door Filippo Dini en Gianluca Cataldi. Elke verdieping is uitgevoerd met een eigen materiaalpalet en kleurstelling, waarbij het ontwerp verwijst naar zowel Japanse als Italiaanse designtradities. De begane grond combineert onder meer zwarte vloeren met Giallo Siena-marmer, de tweede verdieping is uitgevoerd in zwart terrazzo met meubels geïnspireerd op Italiaans design uit de jaren zeventig, en de derde verdieping maakt gebruik van Rosso Lepanto-marmer, satijnen messing en geborsteld roestvrij staal. De gevel van het pand is uitgevoerd in geel beton.