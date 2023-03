Only for Men opent 20ste winkel in Sluis als OFM

Op 15 maart opende moderetailer Only for Men feestelijk hun filiaal in Sluis. Dit is de twintigste winkel van de mannenmodeketen én tevens de eerste in Zeeland. Hiermee zet het merk nog een stap richting landelijke dekking. Bij de onthulling werd er ook een nieuw logo zichtbaar op het pand, namelijk OFM. als start van hun rebranding.

OFM. is het nieuwe jasje van de moderetailer waarmee ze zich neerzetten als modewarenhuis waar alle mannen zich thuis voelen. Met een huisstijl die bestaat uit fris kleurgebruik, opvallende fotografie en met focus op die ‘punt’. De persoonlijke service en sfeer, die klanten van de retailer gewend zijn, blijven uiteraard centraal staan in het concept.

Het OFM. boetiek warenhuis in Sluis is hét startpunt voor de toekomst van retail. Menno Dings, Head of Brand, Marketing & eCommerce bij OFM

Beeld: Only for Men

Beeld: Only for Men

Het nieuwe shoppen in Sluis

De rebranding start met de nieuwste winkel van de moderetailer in Sluis. Het filiaal – in het voormalige Rabobank pand – opent vandaag voor het grote publiek. Hier spelen merkbeleving, verbinding met de klant en winkelgemak een sleutelrol. Een boetiek warenhuis voor alle mannen, met een oppervlakte van maar liefst 900 vierkante meter. Bij de vestiging in Sluis is niet alleen rekening gehouden met duurzame materialen, maar is deze ook ingericht naar de wensen van de klant. De winkel in Sluis bevat de toekomstvisie voor meerdere vestigingen van OFM.

De klantreis heruitgevonden

De winkelbehoefte van de klant is in Sluis stevig onder de loep genomen. Gastvrijheid staat hierin centraal om service te kunnen bieden met een hoofdletter S. Met servicepunten in ronde vormen op willekeurige plekken waardoor je overal in de winkel kunt afrekenen. Door een instore vermaak atelier wordt het mannen nog makkelijker gemaakt om in één keer te slagen. Zo wordt er tijdens de klantreis ook aan de interne mens gedacht. Al met al basis ingrediënten die de beleving voor de gast vergroten.

OFM. Sluis is dé blauwdruk voor het nieuwe shoppen. Door te testen met nieuwe digitale communicatie middels narrowcasting, kunnen we de klant nog relevanter inspireren. Menno Dings, Head of Brand, Marketing & eCommerce bij OFM

Lokale naamsbekendheid

OFM. brengt een sterk en breed merkaanbod naar Sluis, om zo toeristen én inwoners in het Belgisch grensgebied aan te spreken. Een plek waar alle mannen zich thuis voelen. Zoals ze zeggen voor ieder wat wils - van formeel tot casual - voor elke gelegenheid. Naast samenwerkingen met grote Nederlandse merken staat de retailer ook open voor lokale ondernemers. Met voornemens om van toegevoegde waarde te zijn voor Sluis en omstreken.