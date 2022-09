Only for Men opent begin 2023 winkel in Sluis

In maart volgend jaar opent Only for Men de achttiende winkel in vestingstad Sluis. Dit zal de eerste winkel in de provincie Zeeland zijn. Hiermee zet de mannenmodeketen een belangrijke stap naar landelijke dekking met hun winkels waar de klant echt centraal staat.

Met een oppervlakte van minimaal 900 vierkante meter worden klanten compleet ontzorgd. Zo parkeren bezoekers makkelijk voor de deur en is de winkel open wanneer de man kan. Dit betekent in de praktijk meerdere koopavonden per week. Ook is het mogelijk om een drankje aan de bar te nuttigen terwijl een net gekochte broek of colbert ter plaatse wordt vermaakt in het atelier. Only for Men biedt een one-stop-shop concept; alles om de garderobe van de man perfect passend en direct draag-klaar te maken.

Altijd in één keer klaar

Daarnaast vindt men tientallen topmerken in mode, schoenen en accessoires in de winkel. Zo slaagt iedereen voor iedere stijl en elke gelegenheid. Van zwembroek tot driedelig pak. Op dit moment is de keten nog bezig met recruitment en het opbouwen van het interieur. Het merkenpakket van de winkel in Sluis zal in een later stadium duidelijk worden. Het assortiment wordt namelijk altijd afgestemd op de lokale klant. Zo is geen enkele winkel van Only for Men 100% hetzelfde.

Beeld: Persfoto van Only for Men

Eerste winkel in Zeeland, maar niet de eerste aan grensgebied

“We zijn ontzettend trots om een winkel te mogen openen in Zeeland. Dankzij onze webshop hebben we afgelopen jaren onze zuidelijke en Belgische klanten leren kennen, toch is het fijn om hen aan de grensgebieden ook persoonlijk van service te kunnen zijn. Zo kan iedereen vanaf maart 2023 terecht in onze winkel in Sluis, maar hebben we ook andere winkels in grensgebieden, waaronder Beek en Reusel.” aldus Menno Dings, Head of Brand, Marketing & e-Commerce bij Only for Men.

“Ook wij zijn ontzettend trots dat Only for Men hun 18e winkel opent in Zeeland en gekozen heeft voor Sint Annastraat 10 te Sluis, een bijzonder getransformeerd gebouw op de grens van Zeeuws-Vlaanderen en België. Vanaf het begin hebben we al een bijzonder aangenaam persoonlijk contact met de ‘Only for Men’ mannen en we hebben er alle vertrouwen in dat ze een mooie aanwinst zijn voor het gebouw en onze streek. We wensen ze heel veel succes met de voorbereidingen en de start in Zeeland!” aldus Jan de Dobbelaere, namens De Dobbelaere Makelaars.