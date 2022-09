Only for Men wint voor de vijfde keer Beste Webshop

In de categorie ‘herenmode’ is Only for Men als winnaar uit de bus gekomen voor de Beste Webshop 2022-2023. De modeketen heeft al vier keer eerder deze categorieprijs in ontvangst mogen nemen.

De verkiezingen van Beste Winkelketen vinden sinds 2003 plaats. Binnen deze verkiezing nemen retailers het tegen elkaar op om, in de ogen van consumenten, de hoogste score te behalen op de belangrijkste aspecten van een winkel of webshop. Dit jaar deden meer dan 500 retailers mee en zijn er 300.000 stemmen uitgedeeld.

Winkelen als totaal-ervaring

Bij Only for Men staat de man centraal. Hij moet immers op een gemakkelijke manier de beste versie van zichzelf kunnen zijn. Daarom is er niet alleen genoeg keuze uit topmerken in mode, schoenen, accessoires en lifestyle. Maar ook een instore vermaak- atelier en altijd ruimte voor een drankje en een goed gesprek. De retailer vindt het belangrijk dat deze service en sfeer ook online doorvertaald wordt. “Deze prijs voelt alsof we zowel online als offline bekroond worden. Wij denken als organisatie namelijk omnichannel en kijken hoe wij door samenwerking van modeadviseurs, marketeers, logistiek en alles eromheen de klant zo goed mogelijk kunnen bedienen.Maar wel zonder onze persoonlijkheid te verliezen.” Aldus Marketing- en E-commerce Manager Menno Dings

Beeld: Only