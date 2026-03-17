Op deze dag openen er twee nieuwe winkels in Alexandrium Shopping Center

Vrijdag 27 maart 2026 wordt een feestelijke dag in Alexandrium Shopping Center. In het overdekte Rotterdamse winkelcentrum openen maar liefst twee nieuwe winkels hun deuren: Shoeby en Søstrene Grene.

Shoeby opent nieuwe winkel in Alexandrium SC

Met de opening van Shoeby in Alexandrium Shopping Center heeft het modemerk weer een winkel in Rotterdam. Met deze opening versterkt het merk zijn aanwezigheid in de regio en kiest het bewust voor een prominente plek in een van de grootste winkelgebieden van de stad. "De vraag naar fysieke winkels blijft, ook in een tijd waarin online shoppen steeds belangrijker wordt," zegt Ellen Peters, commercieel directeur van Shoeby. "Wij geloven in de kracht van persoonlijke service en een unieke winkelervaring, en daarom blijven we investeren in nieuwe locaties." Het populaire merk, gericht op dames- en meisjesmode organiseert die dag feestelijke openingsactiviteiten. Er worden goodiebags uitgedeeld en de eerste 25 klanten ontvangen 50% korting op de gehele collectie. Het hele weekend geldt bovendien een korting van 20% voor alle bezoekers.

De nieuwe Shoeby winkel is te vinden tegenover ICI-Paris XL.

Søstrene Grene viert feestelijke opening

Ook Søstrene Grene opent op vrijdag 27 maart haar deuren in Alexandrium Shopping Center en heeft een uitgebreid feestprogramma gepland. Om 09.59 uur wordt de rode loper uitgerold en barst het feest los. Bezoekers worden verwelkomd met klassieke live muziek en maken kans op diverse give-aways. “We zijn blij met de opening van onze nieuwe winkel in Alexandrium Shopping Center. We nodigen de Rotterdammers en bezoekers uit de regio graag uit om kennis te maken met het winkelconcept van Søstrene Grene. We beloven dat het een feestelijke opening wordt en hopen veel bezoekers te mogen verwelkomen.” Alsdus Mikkel Grene, CEO Søstrene Grene.

Søstrene Grene is gevestigd naast Etos en tegenover Jeans Centre.