Op-Nieuwdagen bij JBC: tweedehands topstukken aan kleine prijzen

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 mei organiseert JBC de Op-Nieuwdagen op hun hoofdzetel in Limburg. Dit kadert binnen hun #GeefHetDoor-concept: een circulair initiatief waarbij kwalitatieve baby- en kinderkleding van JBC een tweede leven krijgt. JBC zet in op kleding die ontworpen is om door te geven; stukken die zo kwaliteitsvol zijn dat ze later zelfs weer door JBC teruggekocht kunnen worden. Na zeven succesvolle pop-ups elders in België geeft JBC nu ook Limburgse gezinnen de kans om tweedehands pareltjes op de kop te tikken, tegen toegankelijke prijzen. Dit initiatief sluit mooi aan bij de langetermijnvisie die JBC dit jubileumjaar extra onderstreept, met een focus op circulaire mode en lokale betrokkenheid.

Tijdens de Op-Nieuwdagen is er keuze uit meer dan 30.000 stuks tweedehands baby- en kinderkleding in maten 62 tot 176. Het aanbod bestaat uit JBC-kleding en merken die ook bij JBC verkrijgbaar zijn, zoals CKS, fred + ginger en Hampton Bays. Met prijzen vanaf 3 euro blijft kwaliteitsvolle kinderkleding betaalbaar voor elk gezin.

Credits: JBC

Gedragen kleding met een frisse start

De kledingstukken die aanstaand weekend verkrijgbaar zijn, komen uit het Bring Back-programma. JBC organiseert regelmatig Bring Back-momenten om het inleveren van gedragen kleding voor haar klanten zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk te maken. Klanten kunnen hun oude kleding inleveren en ontvangen daarvoor punten op hun klantenkaart. Wat begon als een kleinschalig initiatief in enkele winkels, is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig circulair concept.

Door het volledige proces – van inzameling en sortering tot herverkoop – lokaal en in eigen beheer uit te voeren, zorgt JBC voor transparantie, betrouwbaarheid en efficiëntie binnen de tweedehandsketen. Na een grondige kwaliteitscontrole worden de geselecteerde stuks opnieuw verkocht in de Op-Nieuw pop-ups – en nu ook tijdens de Op-Nieuwdagen.

“Op-Nieuw brengt onze circulaire strategie tot leven. Dankzij het Bring Back-programma krijgt gedragen kleding een tweede leven, en zetten we samen met onze klanten stappen richting duurzamere mode. Een pop-up in Limburg ontbrak nog, dus strijken we dit weekend hier neer.” Anaïs Claes, Sustainability Manager bij JBC

Plezier voor jong en oud

Tijdens het pop-upweekend is er ook aandacht voor beleving: kinderen kunnen zich uitleven in de speelhoek of bij de animatie, er is een foodtruck voor een hapje en drankje, en bezoekers kunnen hun kans wagen aan de winautomaat van 50 jaar JBC, waarmee leuke prijzen te winnen zijn zoals cadeaubonnen, Plopsa-tickets en gadgets.