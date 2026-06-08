OPEN32 opent nieuwe winkel aan de Gasthuisstraat 10 in Gorinchem

OPEN32 breidt verder uit en opende op donderdag 4 juni een nieuwe winkel aan de Gasthuisstraat 10 in Gorinchem. De winkel beslaat een totale verkoopvloeroppervlakte van maar liefst 340 m². Met deze opening versterkt OPEN32 haar positie als toonaangevende multibrand retailer in de Nederlandse binnensteden.

Ruimte voor mode en denim

De nieuwe winkel is ruim en overzichtelijk opgezet, ruimte voor de mannen- en vrouwencollecties. Een belangrijk onderdeel vormt de denim area, die vergelijkbaar zal zijn met die van de andere OPEN32 vestigingen. Hier wordt een breed aanbod gepresenteerd van de meest geliefde denimmerken, aangevuld met de nieuwste collecties en tijdloze klassiekers.

Volledig merkenaanbod

In de winkel zal een groot assortiment van OPEN32 beschikbaar zijn, voor zowel mannen als vrouwen. De samenstelling van de merken volgt dezelfde succesvolle formule als in de bestaande filialen.

Feestelijke opening

Ter gelegenheid van de opening organiseert OPEN32 in samenwerking met diverse merken een feestelijke start. Bezoekers worden verwelkomd met aantrekkelijke openingsaanbiedingen en een gastvrije sfeer. Bij iedere aankoop ontvangt de klant tijdens het openingsweekend een SILVERCREEK denimtas, maar ook van diverse merken zijn er mooie verrassingen.

“Wij zijn trots op deze nieuwe stap en kijken ernaar uit om onze klanten in Gorinchem te verwelkomen,” aldus Erwin Korbmacher, sales manager. “De Gasthuisstraat is een levendige winkelstraat met een breed publiek, en onze ruime, moderne winkel sluit daar perfect bij aan.”