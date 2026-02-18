Paprika opent een pop-up in Anspach

Bij Paprika beschouwen we retail als een ruimte voor voortdurend experimenteren en leren.

Aangezien er momenteel renovatiewerken plaatsvinden in onze winkel in Anspach, hebben we besloten deze periode te benutten als een kans. We lanceerden een pop-upformat in het hart van Brussel, op een steenworp afstand van het Muntplein.

Op de hoek van de Kleerkopersstraat en de Bisschopsstraat, op slechts enkele meters van de metro.

Credits: Paprika

Credits: Paprika

Dankzij dit initiatief behouden we een sterke aanwezigheid op een strategische locatie, terwijl we een meer wendbare en stedelijke aanpak testen. Het biedt ons tevens de gelegenheid om in contact te komen met nieuwe klanten en onze plus-size collecties (tot maat 54) te presenteren in een andere, meer belevingsgerichte setting.

Naast het productaanbod ligt de focus van deze pop-up op persoonlijke begeleiding, advies op maat en een klantrelatie die gebaseerd is op vertrouwen, inclusiviteit en zelfliefde.

Credits: Paprika

De feedback is zeer positief en bevestigt de relevantie van het pop-upformat als hefboom voor zichtbaarheid, betrokkenheid en experimentatie binnen onze retailformats.

Na afloop van dit initiatief keert de Paprika-winkel in maart terug naar de oorspronkelijke locatie in het Anspach Shopping Center, verrijkt met de ervaring en inzichten die we met deze pop-up hebben opgedaan.