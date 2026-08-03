PME Legend opent 27e winkel in hartje Amsterdam

PME Legend heeft haar nieuwste winkel geopend in de Amsterdamse Kalverstraat. Met de opening van deze vestiging beschikt het merk nu over 27 verkooppunten wereldwijd, inclusief outlets. De nieuwe winkel is een bijzondere mijlpaal voor het merk: het is het enige officiële PME Legend-verkooppunt in de Nederlandse hoofdstad. Dankzij de brede, open pui en een oppervlakte van 154 vierkante meter is de winkel een echte eyecatcher in de Kalverstraat.

De nieuwe store is volledig gewijd aan de wereld van PME Legend. Bezoekers kunnen er terecht voor de complete en authentieke collectie van het merk, van de iconische denim lijnen tot de robuuste bovenkleding. De winkel ademt de unieke cargo aviation heritage van PME Legend, waardoor consumenten in Amsterdam de ultieme merkbeleving kunnen ervaren.

Credits: PME Legend

De winkel opende op 30 juli haar deuren met een soft launch. Voor wie uitkijkt naar een groter evenement: eind september staat een officiële feestelijke openingsactie gepland om de komst van PME Legend naar de Kalverstraat uitgebreid te vieren.

Openingstijden PME Legend aan de Kalverstraat Amsterdam

De nieuwe winkel bevindt zich op het adres Kalverstraat 80, 1012 PH Amsterdam en hanteert vanaf de opening de volgende openingstijden:

Maandag t/m woensdag: 10.00 tot 18.00 uur

Donderdag: 10.00 tot 20.00 uur

Vrijdag en zaterdag: 10.00 tot 19.00 uur

Zondag: 11.00 tot 18.00 uur