PME Legend opent vernieuwde showroom voor Retail partners in de Benelux

Antwerpen, juni 2026 – PME Legend zet een volgende stap in de verdere groei van het merk binnen de Benelux met de opening van een volledig vernieuwde showroom. Met een grotere ruimte, een nieuwe indeling en inspirerende presentatie concepten is de showroom ontwikkeld om retail partners nog beter te ondersteunen tijdens inkoopafspraken en collectiepresentaties. De vernieuwde omgeving versterkt de samenwerking tussen PME Legend en zijn retailers en versterkt de ambitie om de retail partners nog beter te ondersteunen. De showroom opende officieel haar deuren op maandag 15 juni.

Door de groei van PME Legend en de uitbreiding van de collecties ontstond de behoefte aan een showroom die niet alleen groter is, maar vooral beter aansluit op de manier waarop retailers collecties inkopen en presenteren. De nieuwe showroom is ontworpen als een inspirerende omgeving waarin de lifestyle en cargo aviation heritage van PME Legend volledig tot leven komen.

"Onze showroom is veel meer dan een plek waar collecties worden gepresenteerd. Het is een inspirerende omgeving waar we samen met onze retail partners bouwen aan een sterk commercieel verhaal. Door collecties, visual merchandising en shop-in-shopconcepten samen te brengen, ondersteunen we retailers bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van een optimale presentatie in de winkel."

Credits: PME Legend

De showroom beschikt over meer vierkante meters, een vernieuwde indeling en flexibele presentatie zones waarmee collecties overzichtelijker en efficiënter gepresenteerd kunnen worden. Hierdoor krijgen retailers beter inzicht in de verschillende productgroepen, fits en thema’s binnen de collectie.

Daarnaast is de showroom ingericht met diverse visual merchandising- en shop-in-shopconcepten, zodat partners direct inspiratie kunnen opdoen voor de vertaling van PME Legend naar de winkelvloer. Dit maakt inkoopafspraken niet alleen efficiënter, maar ook relevanter en praktijkgerichter.

Credits: PME Legend

Met de vernieuwde showroom wil PME Legend zijn retail partners nog beter ondersteunen in het samenstellen van collecties en het versterken van de merkbeleving in-store. De nieuwe omgeving draagt bij aan een efficiënter inkoopproces, meer collectie-inzichten en een sterkere samenwerking tussen het merk en retailers binnen de Benelux.

Credits: PME Legend