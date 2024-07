Portare Benelux breidt brandportfolio uit met luxury casualmerk Crossley

Portare Benelux kondigen met trots aan dat het Italiaanse label Crossley is toegevoegd aan het uitgebreide brandportfolio. Vanaf nu is deze prachtige collectie voor dames en heren ook direct te bewonderen in de showroom in Gilze!

Over Crossley

Crossley staat wereldwijd bekend om zijn verfijnde en stijlvolle kledingcollecties die vakmanschap en moderne flair combineren voor zowel dames als heren. Met een sterke focus op hoogwaardige materialen en een tijdloos design, heeft Crossley een trouwe klantenkring opgebouwd die waarde hecht aan zowel comfort als elegantie. Het merk is geliefd bij modebewuste consumenten die zoeken naar kledingstukken die zowel veelzijdig als duurzaam zijn. Hoewel Crossley zijn roots in Italië heeft, heeft het merk een internationale aanhang opgebouwd. Hun producten zijn te vinden in exclusieve boetieks en luxe warenhuizen over de hele wereld.

Credits: Portare Benelux

Strategische Groei

De toevoeging van Crossley aan het brandportfolio Van Portare Benelux is een bewuste stap in de strategische groei van ons bedrijf. Ze zijn dan ook verheugd om Crossley te verwelkomen in defamilie van premium merken; Het merk past perfect bij hun huidige klant en de mix van merken die ze op dit moment aanbieden. Crossley's toewijding aan kwaliteit en innovatie sluit naadloos aan bij de waarden van Portare.

Over Portare Benelux

Portare Benelux is een gerenommeerde mode agentuur met premium fashion brands in de Benelux zoals Woolrich, Save the Duck, RRD, Sundek, Ottod’Ame, Superdry en meer. Bekend om zijn diverse en exclusieve brandportfolio die zorgvuldig is samengesteld om te voldoen aan de behoeften van veeleisende consumenten met een focus op kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid.

Credits: Portare Benelux