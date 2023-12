Prijs afgelopen jaar extra belangrijk voor Nederlandse consument

Voor de Nederlandse consument was het afgelopen jaar de prijs van een product belangrijker dan ooit. Zo was ruim een derde van de Nederlandse consumenten (37%) in de afgelopen twaalf maanden meer dan voorheen geneigd afgeprijsde artikelen te kopen. Nog eens 33 procent had vaker dan voorgaande jaren de neiging een item pas te kopen wanneer dat in de sale was. Dit blijkt uit het jaarlijkse E-commercerapport van financieel dienstverlener Mollie, waarvoor 1.000 Nederlandse consumenten ondervraagd zijn.

Toch blijkt eens te meer dat het koopjesjagen simpelweg in de aard van Nederlanders zit. Zo gaat de helft van de consumenten (52%) altijd op zoek naar de laagst mogelijke prijs voor een bepaald product.

Prijs, verzend- en retourkosten belangrijk in keuze webshop

Als het gaat om online winkelen, speelt prijsstelling ook een rol bij de keuze tussen verschillende webshops. Zo kiest 38 procent altijd voor de onlinewinkel die de laagste prijs biedt. Verder heeft het retourbeleid een grote invloed. Voor maar liefst 43 procent van de consumenten is het wel of niet aanbieden van gratis retourneren een belangrijke afweging in de keuze voor een webshop. Gratis verzending weegt met 36 procent iets minder zwaar door. Andere afwegingen bij de keuze voor een webshop zijn een eenvoudige checkout (25%) en de mogelijkheid om met de favoriete betaalmethode af te rekenen (24%).

Winkelbeleving essentieel voor herhaalaankopen

Opvallend is dat wanneer het aankomt op terugkeren naar webshops waar eerder een aankoop gedaan is, andere factoren een belangrijke rol spelen. Zo is 82 procent van de consumenten geneigd terug te keren naar een online retailer die de favoriete betaalmethode aanbiedt. Ook een website van hoge kwaliteit speelt voor 82 procent een grote rol. Maar dat betekent zeker niet dat de beste productprijs en gratis verzending geen rol meer spelen in de afweging om terug te keren naar een webshop. Deze twee factoren worden door respectievelijk 81 en 80 procent genoemd als invloedrijk.

Ken Serdons, CCO bij Mollie: “Het onderzoek ondersteept hoe belangrijk het is om als webshop goed over je prijs na te denken. Tegelijkertijd is dat zeker niet alles waar je je op moet focussen. Om loyale klanten te behouden, en dat zijn juist degene die het meest opleveren qua input en omzet, is het belangrijk om de winkelervaring te optimaliseren. Factoren zoals een website van hoge kwaliteit en een breed aanbod van betaalmethoden moet je dan ook zien als hygiënefactoren waar je webshop niet zonder kan. Uiteindelijk resulteert dat in een trouw klantenbestand.”