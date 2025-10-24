Protest Sportswear opent twee nieuwe outletwinkels in Salzburg en Ochtrup

Protest, het Nederlandse outdoor- en sportkledingmerk, breidt uit met twee nieuwe outletwinkels: één in Salzburg, Oostenrijk en één in Ochtrup, Duitsland, vlak over de grens bij Enschede. Met deze uitbreiding wil Protest dichter bij zijn klanten staan en fans van outdoor- en wintersportkleding een directe winkelervaring bieden. De eerste openingsdagen zijn enthousiast ontvangen door zowel klanten als het management van McArthurGlen, de operator van de outletcentra.

De winkel in Salzburg beleefde een vlotte opening, ondanks enkele kleine hobbels die bij elke nieuwe vestiging horen. De reacties van klanten en het managementteam van McArthurGlen waren lovend, waardoor Protest met trots terugkijkt op de start. Kort daarna volgde de opening in Ochtrup, Duitsland. Vanaf het moment dat de deuren opengingen, stroomden de bezoekers binnen. Dankzij de herfstvakantie was de sfeer direct energiek en drukbezocht.

Credits: Protest

Credits: Protest

Met deze twee nieuwe vestigingen zet Protest een belangrijke stap in het uitbreiden van zijn aanwezigheid in Europa. Beide outlets bieden een platform om hun collecties te presenteren, de merkbeleving te versterken en in contact te komen met liefhebbers van zomer, outdoor- en wintersportkleding. Het merk verwacht dat deze winkels bijdragen aan een sterke omzet en extra zichtbaarheid en daarmee aan de verdere internationale groei van Protest.