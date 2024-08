Rails opent opnieuw een pop-up store in de Bijenkorf

Naast de winkel in de Negen Straatjes (Runstraat 18) is Rails terug met een zomerse pop-upstore bij de Bijenkorf in Amsterdam.

Vanaf nu tot eind augustus kunnen modeliefhebbers de kenmerkende Californische roots van Rails ervaren, met een selectie uit de zomer '24 collectie en denim collecties. De pop-up store biedt Rails’ bestsellers, waaronder een veelzijdig aanbod aan jurken, jassen, overhemden, comfortabele essentials en denim.

Rails streeft ernaar de garderobe te herdefiniëren door comfort en stijl samen te brengen. Wat begon met een flanellen blouse, geliefd bij beroemdheden, is nu uitgegroeid tot een uitgebreide dames- en herencollectie.

"Na het succes van de eerste editie, zijn we verheugd om dit jaar opnieuw een pop-up winkel te openen in dit geweldige warenhuis," aldus oprichter en creatief directeur Jeff Abrams. "We kijken ernaar uit om Rails te introduceren bij nieuwe klanten, zowel lokaal als internationaal, terwijl we onze trouwe klanten een nieuwe plek bieden om ons merk te shoppen."

Credits: Rails

