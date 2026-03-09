s.Oliver opent nieuwe winkel in Sittard op 17 maart

s.Oliver opent op 17 maart een gloednieuwe winkel in het hart van Sittard. Na een aantal jaren zonder vestiging in de stad keert het merk terug met een volledig nieuw winkelconcept, klaar om opnieuw een plek te bieden voor iedereen die houdt van toegankelijke, moderne looks voor dames en heren.

Hoewel de deuren al op 17 maart opengaan, pakt s.Oliver op 19 maart écht feestelijk uit tijdens St. Joep, wanneer Sittard bruist van de bezoekers. Op deze dag worden klanten extra warm onthaald met popcorn, drankjes en leuke goodies.

“Limburg is een fantastische omgeving voor s.Oliver,” zegt [Naam Managing Director], Managing Director van s.Oliver Benelux. “We hebben hier meerdere winkels en merken dat mensen ons goed kennen en waarderen. Dat we nu een nieuwe winkel openen in Sittard voelt als een logische én heel fijne stap.”

De nieuwe winkel biedt een breed assortiment aan everyday looks voor dames en heren: comfortabel, stijlvol en passend bij elke dag. Met de opening wil s.Oliver opnieuw een vertrouwde plek creëren waar klanten zich welkom voelen en kunnen rekenen op persoonlijke service.

Opening

17 maart 2026 – officiële opening

19 maart 2026 – feestelijke St. Joep-activatie met popcorn, drankjes & goodies

Adres

Walstraat 10-14

6131 CV Sittard