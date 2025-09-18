s.Oliver opent tweede winkel in Sluis: herenmode krijgt eigen plek vanaf 2 oktober

s.Oliver breidt uit in Sluis met de opening van een tweede winkel aan de Kapellestraat.

Vanaf 2 oktober kunnen klanten terecht op nummer 18 voor een volledig nieuwe winkel die zich exclusief richt op herenmode. De bestaande winkel op nummer 16, waar tot nu toe zowel dames- als herenmode werd aangeboden, zal voortaan uitsluitend gewijd zijn aan damesmode.

Sinds de opening in 2021 heeft s.Oliver zich stevig verankerd in het centrum van Sluis. De ligging nabij de Belgische grens, de toestroom van Duitse toeristen en een trouwe klantenkring maken Sluis tot een ideale locatie voor het merk.

“Met deze stap creëren we meer focus per doelgroep en versterken we de winkelbeleving. Door dames- en herenmode te scheiden, krijgen beide collecties meer ruimte en kunnen we onze service verder verfijnen,” aldus Jos Lindelauf, Managing Director van s.Oliver Benelux.

De feestelijke opening van de herenwinkel op 2 oktober wordt gevierd met diverse acties en attenties voor bezoekers. Tijdens de openingsdag worden bezoekers gastvrij ontvangen met een drankje, s.Oliver popcorn en een cadeautje bij aankoop. Daarnaast kunnen zij uiteraard de uitgebreide herfstcollectie van s.Oliver ontdekken.

De nieuwe herenwinkel is gevestigd aan Kapellestraat 18, de dameswinkel bevindt zich op nummer 16. Beide winkels zijn zeven dagen per week geopend.