Schoenenmerk HEYDUDE opent eerste mono brandstore in Europa

Het Amerikaanse schoenenmerk HEYDUDE opent vrijdag 17 maart de deuren van haar eerste Europese mono brandstore, aan de Muntstraat 4 in Maastricht. HEYDUDE heeft winkels wereldwijd maar de locatie in Maastricht is zorgvuldig gekozen. De populaire winkelstad vormt een uitgelezen kans om het, in Nederland relatief nieuwe merk, nog beter op de kaart te zetten. Maastricht ligt bovendien dichtbij de grenzen van België en Duitsland wat perfect aansluit bij het Internationale karakter van HEYDUDE.

De opening

De opening van deze eerste brandstore in Europa wordt groots aangepakt met een feestelijke happening op zaterdag 18 maart. Consumenten worden in de Muntsraat getrakteerd op een volledige HEYDUDE experience en kunnen deelnemen aan een spelelement om een van de honderd gratis paren HEYDUDE schoenen te bemachtigen.

Over HEYDUDE

HEYDUDE is in 2008 opgericht door de Italiaanse Alessandro Rosano vanuit het verlangen een lichtgewicht, comfortabele en stijlvolle schoen te ontwikkelen met een betaalbare prijs en van goede kwaliteit.HEYDUDE brengt een betaalbare en trendy schoenencollectie voor dames, heren en kinderen. Het merk staat bekend om flexibele schoenen van lichtgewicht materiaal, met een perfecte pasvorm en een uitneembaar voetbed van memory foam, draagbaar voor iedereen. Vanaf het moment dat Crocs het merk in handen kreeg, in 2022, verovert het met een indrukwekkende snelheid de internationale schoenenwereld. Hooijer Footwear Group is en blijft distributeur van HEYDUDE voor de Benelux, Duitsland en Oostenrijk.