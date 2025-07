Selected opent nieuwe winkel in Maastricht

Selected kondigt met trots de opening aan van haar nieuwste winkel in Nederland. Vanaf 1 augustus 2025 vind je Selected ook in het hart van Maastricht. In het bruisende winkelgebied Entre Deux nodigen we je uit om de wereld van Selected zelf te beleven, van onze Scandinavische roots en minimalistische designs tot de kwaliteit en oog voor detail waar we zo bekend om staan.

Na onze succesvolle winkels in Amsterdam en Hoofddorp, is het nu tijd om ook het zuiden van Nederland kennis te laten maken met Selected. En daar kijken we enorm naar uit!

“The Netherlands continues to be a key market for us, with a strong and growing community of loyal customers. Opening in Maastricht allows us to expand our Retail presence in a new region, offering both locals and visitors a customized physical space to discover our collections and brand values while also offering a seamless omnichannel experience. Entre Deux is a vibrant and well-visited shopping destination, and we’re excited to open our doors here. There is more to come.” – Christian Spörr, Retail Manager, Selected

Credits: Selected

Winkelinformatie:

Opening Datum: 1 augustus 2025

Locatie: Entre Deux

Adres: Spilstraat 6A19, 6211 DP Maastricht, The Netherlands

Winkelgrootte: 287m2

Bezoekers van de nieuwe SELECTED-winkel kunnen het volgende verwachten: Van 1 t/m 3 augustus vieren we de feestelijke opening met 20% korting voor alle Selected+ leden en maak je kans op een cadeaubon ter waarde van €500.

Als extra zomerse traktatie krijgen de eerste 500 bezoekers op vrijdag 1 en zaterdag 2 augustus tussen 12:00 en 16:00 uur een gratis bolletje ijs.

Ontdek een zorgvuldig samengestelde selectie uit de volledige menswear- en womenswearcollecties van Selected – van verfijnde everyday essentials en moderne tailoring tot seizoensitems uit de nieuwste collectie.

De winkel biedt een strakke, eigentijdse omgeving die perfect aansluit bij de minimalistische esthetiek en oog voor detail van het merk.

Credits: Selected

Selected universum

De winkel in Maastricht brengt het volledige universum van Selected naar een nieuwe regio. Het is een fysieke plek waar klanten de zorgvuldig samengestelde collecties kunnen ontdekken, de verfijnde esthetiek van het merk zelf kunnen ervaren en deel kunnen uitmaken van een groeiende community van designbewuste modeliefhebbers in Nederland.