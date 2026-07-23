Sephora opent eerste Britse boetiekwinkel in iconische Carnaby Street in Londen

De Franse beautyretailer Sephora opent zijn eerste Britse boetiekconcept in Carnaby Street in Londen. De winkel van 2.691 square feet is de zestiende locatie van Sephora UK. De opening is op 23 juli 2026. Directrice Sarah Boyd knipt om twaalf uur 's middags het lint door.

De boetiek brengt Sephora's gecureerde productselecties, gepersonaliseerde diensten en Beauty Advisors samen in een kleiner winkelstraat-format. Het concept is ontworpen voor klanten die tijdens een lunchpauze binnenlopen, met vrienden winkelen of op het laatste moment een product kopen voor een avondje uit.

Beeld: Sephora

Een tweede boetiek volgt op 30 juli in Old Spitalfields Market, met een oppervlakte van 2.045 square feet. Sephora UK breidt gestaag uit sinds de terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk twee jaar geleden. Er zijn grotere 'destination stores' geopend, zoals in Victoria Square in Belfast in februari, Cabot Circus in Bristol in april en St James in Edinburgh in juli. Op 13 augustus opent een winkel van 5.048 square feet in het Silverburn-centrum in Glasgow.

De winkel in Carnaby Street biedt klanten toegang tot Sephora's selectie van bijna vijfhonderd beautymerken. Dit omvat cultfavorieten, virale namen en opkomende labels, naast de eigen Sephora Collection-lijn van de retailer. Exclusieve 'Only At Sephora'-merken zoals rhode, Haus Labs, Makeup By Mario, Merit Beauty, Yepoda en Tower 28 zijn beschikbaar. Daarnaast is er de 'Hot On Social'-curatietafel met merken als Tatcha, Tarte, Summer Fridays en Kosas. De boetiek biedt ook gepersonaliseerde beautyconsultaties en introduceert 'Beauty Scan'. Dit is een tool die werkt met een lens op de telefoon van een Beauty Advisor. De tool leest de huid van de klant op olie- en hydratatieniveaus en helpt bij het vinden van de juiste foundationkleur, wat leidt tot productaanbevelingen op maat.

Beeld: Sephora

Leden van het 'MySephora'-loyaliteitsprogramma sparen punten bij elke aankoop, zowel in de winkel als online. Deze punten zijn inwisselbaar voor producten, evenementen en gratis bezorging vanaf het Bronze-niveau. Leden krijgen ook vroege toegang tot lanceringen en verjaardagscadeaus.

Boyd noemt de opening een mijlpaal voor de retailer. “Sinds onze terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vraagt onze community voortdurend om meer Sephora-locaties in het centrum van Londen. We zijn dan ook ongelooflijk trots om dit nieuwe format naar een van 's werelds meest iconische winkelbestemmingen te brengen na een periode van regionale uitbreiding,” aldus Boyd. “Of ze nu een nieuw merk ontdekken tijdens hun lunchpauze, in het weekend met vrienden winkelen of op zoek zijn naar persoonlijk beautyadvies voor een avondje uit, we hebben een ruimte gecreëerd die alles biedt waar mensen van houden bij Sephora. Het format voelt moeiteloos, inspirerend en is perfect afgestemd op het ritme van het stadsleven.”

Beeld: Sephora

William Oliver, directeur retail- en restaurantverhuur bij de vastgoedgroep Shaftesbury Capital, die het Carnaby Street-landgoed beheert, zegt dat de opening past bij de retailmix van het gebied. “Sephora's nieuwe boetiek in Carnaby Street is onderdeel van een hoogwaardige retailmix, die een gewilde en aantrekkelijke hub voor shoppers vormt,” zegt hij, wijzend op het ‘gevoel van ontdekking’ dat de productcuratie van het merk naar de straat brengt.