Stijlvol, eigenzinnig en een zee aan inspiratie: Juttu opent vandaag haar deuren in Oostende

Oostende krijgt er een nieuwe trekpleister bij. Multibrandstore Juttu opent vandaag (20/11) haar gloednieuwe winkel in het hart van de badstad. De stad krijgt er zo een stijlvolle hotspot bij waar mode en lifestyle hand in hand gaan. Bezoekers kunnen er terecht voor karaktervolle looks, inspirerende merken en dat typische Juttu-gevoel, maar mét een subtiel Oostends accent. Deze opening markeert niet alleen een nieuw hoofdstuk voor Juttu, maar brengt ook een frisse wind naar de Belgische kust met wat inmiddels hun tweede locatie aan zee is.

Credits: Juttu

Credits: Juttu

Juttu, dat zichzelf omschrijft als "home of brands, house of friends", wil een plek zijn waar merken samenkomen en waar bezoekers zich meteen thuis voelen. De winkel combineert mooie producten met verrassende lokale creaties vol karakter en met een kwinkslag – van een bag charm in de vorm van een garnaaltje tot de Wijck-kaars van Stad Oostende. Het is een mix van stijl, eigenheid en dat typische Juttu-gevoel.

Credits: Juttu

Van boekenwinkel naar house of brands

De nieuwe winkel bevindt zich in de Adolf Buylstraat, de mooiste winkelstraat van Oostende, in een prachtig erfgoedpand vol karakter, charme en geschiedenis. Ooit huisvestte het pand de boekenwinkel “Librairie Internationale”, later werd het een retailruimte, en vanaf 20 november is het de thuisbasis van Juttu. De nieuwste store blijft trouw aan de unieke Juttu-mix: kleding voor eigenzinnige mannen en vrouwen, toffe home & deco, verzorging & food, aangevuld met creativiteit, plezier en verhalen.

Welke merken kan je bij Juttu Oostende vinden?

Voor vrouwen vind je er onder andere Selected, Another Label, Four Roses, Nümph, YAS, With Black & meer.

Voor mannen zijn er merken als Selected, Anerkjendt, Dickies, On Vacation, Faguo, Revolution & meer.

Qua deco ontdek je gevestigde merken als &klevering, HKliving, Anna+Nina, Qué Rico, Barú, CÎME & Moro.

Ook het aanbod cadeautjes en accessoires wordt mooi vertegenwoordigd door merken als O My Bag, Wouf, Becksöndergaard, ATELIER PISTACHE, Eat My Socks, Komono & meer.

Een hoekje van de stad door Caro D'hooge

Wie even wil uitrusten, kan neerstrijken in de zithoek toepasselijk genaamd “De Zandbank”. Deze werd ontworpen door illustrator en interieurdesigner Caro D’hooge, die lange tijd Oostende haar thuis mocht noemen. Boven de bank prijkt een beschildering die verwijst naar de badstad, waarin subtiel ook de totebag te zien is die tijdens het openingsweekend aan bezoekers wordt weggegeven.

Credits: Juttu

De buitenkant van het gloednieuwe Juttu-pand speelt speels in op de omgeving, met een bestickering die subtiel verwijst naar ijsbar Gelato Maxzim aan de overkant. En een kleine tip: mocht je daar een ijsje morsen, dan is een gloednieuwe outfit nooit ver weg ;).

We can't wait to welcome JU!

Tijdens de openingsdagen zijn er verschillende activiteiten gepland: handmassages door RAY op 21 november, een Matcha Mates tasting op 22 november en gratis goodiebags ontworpen door illustrator Caro D’hooge. De winkel wordt bovendien binnenkort helemaal ondergedompeld in kerstsfeer, met feestlooks en cadeaus die de Oostendenaar ongetwijfeld zullen verrassen.

Credits: Juttu

Om de feestelijke opening extra in de spotlight te zetten, lanceerde Juttu een videoproductie die hun liefde voor Oostende mooi in beeld brengt. De quote ‘Juttu x Oostende, een dijk van een duo’ verscheen op een doek dat werd gefilmd op drie iconische locaties: aan de Vistrap, op de dijk bij de Venetiaanse Gaanderijen en zelfs in zee. De video is te bekijken op hun officiële Instagramaccount.