Studenten en ondernemers werken samen aan toekomstbestendige retail in “The Mall” en Leidschendam Centrum

Na eerdere succesvolle samenwerkingen tussen studenten en ondernemers, is De Retail Innovatie & Experience Campus gestart met zogenaamde living labs in de winkelcentra van Leidschendam-Voorburg. In deze labs bedenken studenten en ondernemers gezamenlijk oplossingen voor vraagstukken die bijdragen aan toekomstbestendige retail. De vraagstukken waar de retailers mee worstelen, zijn ingebracht door de winkelgebieden. Kennisuitwisseling, praktijkervaring opdoen en samenwerken in echte winkelsituaties staan centraal in de Retail Campus.

HYPE labs Leidschendam

De ondernemers in Leidschendam Centrum en Westfield Mall of the Netherlands hebben drie projecten waarin ze samen met het onderwijs aan de slag gaan; de z.g. HYPE Labs. Studenten van TMO Fashion Business School, mbo Rijnland en ROC Mondriaan helpen de ondernemers in beide winkelgebieden met het testen van hun digitalisering niveau door middel van een korte vragenlijst; de Digiscan. Aan de hand van de uitkomsten van deze scan wordt waar nodig ‘digitale hulp’ door studenten ingezet. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij social media en websiteverbeteringen. De Digi-scan is vorig schooljaar in een lab van de campus ontwikkeld.

In de Mall worden de beleving en traffic van drie gedeeltes in de winkelgebieden met verschillende experimenten voor bezoekers onderzocht, zoals bijvoorbeeld belevingen met een VR (Virtual Reality)-bril en sfeervolle fotosessies voor bezoekers. Binnen het derde project worden de ondernemers van Leidschendam Centrum getraind om zelfstandig een ‘gebiedsapp’ te managen, zoals vorig jaar ook in een HYPE lab voor De Julianabaan Voorburg is gebeurd.

De drie projecten worden uitgevoerd in HYPE labs. In dit type lab ontdekken ondernemers proefondervindelijk welke innovaties waarde kunnen creëren voor hun winkels, hun winkelgebieden en voor hun eigen en gezamenlijke klanten.

Ondernemer Peter Verbeek van Drankenspeciaalzaak Peet: “Ik zie een gebiedsapp als een tool om het hele winkelgebied samen te laten werken. De labs van de Retail Campus helpen ons onder meer om digitaal sterker te worden en het is inspirerend om hier samen met het studenten in op te trekken!”

Eerste hulp bij retailvraagstukken

In het Huygenskwartier wordt het EHBR-lab, oftewel Eerste hulp bij Retailvraagstukken, momenteel afgerond. In opdracht van het ondernemersfonds verkenden studenten van De Haagse Hogeschool voor hun minor Reshaping Business wat de kansen zijn voor de retail- en horecaondernemers in het Huygenskwartier door de ontwikkeling van de Binckhorst tot woon- en werkgebied. Medio november presenteren de studenten hun adviezen aan de ondernemers.

Samenwerking onderwijs en ondernemers via de Retail Innovatie & Experience Campus

De retail is een snel veranderende markt. Hoe zorg je ervoor dat het bezoeken van jouw winkel(gebied) aantrekkelijk blijft? Hoe kan je je als retailer blijven ontwikkelen en je digitale skills up to date brengen en houden? Deze en andere concrete vragen kunnen via labs van de Retail Innovatie & Experience Campus onderzocht worden.

De labs zijn inspirerend voor alle partijen, maar het brengt de gemeente Leidenschendam-Voorburg en scholen ook dichter bij de behoeften van de retailsector. De deelnemende onderwijsinstellingen zijn TMO Fashion Business School, De Haagse Hogeschool , mboRijnland en ROC Mondriaan

De Retail Innovatie & Experience Campus is een initiatief van het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.

