Studio EVA D. zoekt naar agenten in Europa

Studio EVA D. is op zoek naar nieuwe agenten in Europa, met focus op de Benelux en DACH regio, evenals Frankrijk.

Het creatieve talent achter het merk

Studio EVA D., opgericht in 2005, werd gestart door de Nederlandse kledingontwerper Eva Dekker. Na haar afstuderen aan de kunstacademie had ze een sterke wens om haar eigen merk te lanceren, nog zonder duidelijk plan. Eva begon individuele ontwerpen te maken in plaats van zich te conformeren aan het seizoenscollectie model, en besefte al snel dat ze niet paste in het traditionele modesysteem. Omdat ze alleen werkte en elk aspect zelf regelde, was het onpraktisch om twee grote collecties per jaar te produceren, wat haar ertoe bracht een rebelse aanpak te hanteren die de conventionele mode-agenda trotseerde.

Aanvankelijk concentreerde ze zich op dameskleding, maar ze liet zich inspireren door herenkleding en ontdekte dat haar ontwerpen resoneren met zowel mannen als vrouwen. Deze onthulling wakkerde het inclusieve karakter van haar merk aan, toen haar goede vrienden hun enthousiasme uitten over het dragen van haar creaties. In de loop van 15 jaar zijn de strategie en het DNA van haar merk geëvolueerd en volwassen geworden, waardoor de unieke identiteit is gevormd tot wat het nu is.

Milieubewustzijn

Studio EVA D. hecht waarde aan het verlengen van de levensduur van kleding, het inkopen van natuurlijke stoffen en het produceren van kleding in de nabijheid van de studio. Het bedrijf handhaaft verantwoorde productiepraktijken, gebruikt natuurlijke duurzame stoffen en ontwerpt kleine batches om afval te verminderen. Bovendien is elk kledingstuk modulair en tijdloos gemaakt, waardoor oneindige combinaties en langdurige draagbaarheid mogelijk zijn.

Inclusiviteit

Het merk omarmt draagbaarheid en ingetogen elegantie door zijn androgyne ontwerpen. Studio EVA D. focust op functionele details en neutrale kleuren die naadloos integreren met diverse garderobes. Haar ontwerp past zich aan de drager aan, ongeacht geslacht of maat, en bevordert zelfexpressie en inclusiviteit.

Gemeenschap

Studio EVA D. belichaamt Eva's ontwerp ethos en persoonlijke merkreis, waarbij haar gemeenschap een grote invloed heeft gespeeld. Als onderdeel van hun gemeenschap nodigen ze je uit om kleding te omarmen die verder gaat dan vluchtige trends, waardoor je je individualiteit en rebelse geest kunt uiten.

Credits: Studio Eva D.