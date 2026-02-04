The Swapshop opent haar derde vestiging in De Pijp

Kledingruilwinkel The Swapshop breidt uit en opent een gloednieuwe locatie in Amsterdam. Op 7 februari openen de deuren van de winkel aan de Van Woustraat 52 H, midden in de bruisende buurt De Pijp. Dat is goed nieuws voor modeliefhebbers in Amsterdam: er kan binnenkort op twee locaties in Amsterdam volop geswapt worden.

Kledingruilwinkel

Voor Amsterdammers die The Swapshop nog niet kennen, leggen we het concept graag uit. Bij The Swapshop lever je jouw eerder geliefde kleding, schoenen en accessoires in. In ruil daarvoor ontvang je swaps (punten) op je digitale account. 1 swap staat gelijk aan €1. Hoe beter de kwaliteit van het item, hoe meer swaps je krijgt. Met deze swaps krijg je vervolgens 50% korting op de verkoopprijs van de items in de winkel. Zo wordt kleding shoppen leuk, betaalbaar én duurzaam.

Credits: Clean & Unique

Van swap events naar vaste winkels

The Swapshop werd in 2018 opgericht door Monique en Laura, met als doel om mode circulair en toegankelijk te maken. Wat begon als kleinschalige swap events groeide al snel uit tot een succesvolle formule met fysieke winkels en swap events door het land. Met de opening in De Pijp zet The Swapshop opnieuw een stap in hun missie om kleding een langer leven te geven en van swappen de norm te maken.

Kwaliteit

Op deze nieuwe locatie krijgt kwaliteitskleding een extra groot podium. “Wij nemen alle kleding aan die schoon is en heel, maar we hangen lang niet alle kleding op die binnenkomt. We zien een sterke shift ontstaan onder onze swappers. Steeds meer mensen zoeken in onze winkels naar kwaliteitskleding en leveren dit ook in. Dit willen we graag faciliteren, want als we allemaal nét iets meer investeren in kwaliteitskleding en bewust geproduceerde kleding bij het aanschaffen van nieuwe kleding, dan gaat kleding langer mee. Zo hoeven we een heel stuk minder nieuw te kopen, is er minder vervuiling en groeit de textielafvalberg minder hard. Aldus mede-oprichter Monique Drent.

Credits: Clean & Unique

Openingsfeest op 7 februari

De opening van The Swapshop De Pijp wordt feestelijk gevierd op vrijdag 7 februari van 13.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen rekenen op fijne muziek, drankjes én natuurlijk volop mogelijkheden om te swappen. Iedereen is welkom om de opening van deze nieuwe circulaire hotspot in Amsterdam mee te vieren.

The Swapshop is sinds 2023 lid van on- en offline platform Clean & Unique om haar circulaire ambities waar te maken door samenwerking binnen de sector.