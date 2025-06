THIS IS US keert terug naar Amsterdam met tweede pop-up ter viering van Nigeriaans design en gemeenschap

Het in Lagos gevestigde lifestylemerk THIS IS US is terug in Amsterdam voor haar tweede pop-up in de stad, waarin de diaspora en duurzaamheidsgedreven gemeenschappen worden uitgenodigd om weer verbinding te maken, te creëren en Nigeriaanse mode te vieren.

Tegen de achtergrond van een van Europa’s creatiefste hoofdsteden is de pop-up een levendige viering van diaspora-identiteit, duurzaamheid en Nigeriaans vakmanschap, ontworpen om Amsterdamse communities met een rijke culturele en sociale betrokkenheid samen te brengen.

Op 21 en 22 juni opent de pop-up haar deuren bij Showroom Amsterdam, waar het merk een selectie van haar kenmerkende indigo-geverfde items in diepe blauwtinten presenteert, naast de gloednieuwe collectie ‘Local Champion’. Deze collectie bevat kleurrijke borduurpatches en biedt een upcycling-ervaring voor zowel vervaagde als nieuwe blue denim.

Credits: THIS IS US

Sinds 2023 werkt THIS IS US samen met Showroom Amsterdam, een onafhankelijke retailer in Amsterdam-Oost die via de Showroom in verbinding staat met de creatieve scene van de stad en zich richt op jonge professionals in de buurt en de bredere diaspora. Naast opkomende Afrikaanse modemerken staat de showroom bekend om haar uitgebreide collectie boeken over mode, fotografie en cultuur.

Deze terugkeer naar Amsterdam past in de missie van het merk om haar wereldwijde community te verbinden via lokaal verankerd, duurzaam design—een brug tussen Lagos en Amsterdam, en een ode aan de creativiteit van de Afrikaanse diaspora.

“Amsterdam is een van de meest creatieve, bewuste steden ter wereld. Onze tweede pop-up verdiept onze relatie met een community die identiteit, intentie en individualiteit waardeert,” zegt Oroma Itegboje, medeoprichter van THIS IS US. “We brengen meer dan kleding—we bouwen aan cultuur.”

Dit evenement is open voor iedereen met een liefde voor bewust design, creativiteit en een wereldse blik met lokale wortels. Of je nu deel uitmaakt van de West-Afrikaanse diaspora, een mode‑liefhebber bent, of op zoek bent naar nieuwe manieren om bewust en stijlvol te leven en kleden, THIS IS US heet je welkom.

Event details: