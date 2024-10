Trademart, TICA en Orderchamp starten tijdelijke Pop-Up Store voor retailers

Trademart, TICA en Orderchamp, drie van Europa’s grootste inkooppartners voor retailprofessionals in de lifestylebranche, presenteren gezamenlijk een innovatieve B2B Pop-up Store. Van 27 oktober 2024 tot 28 februari 2025 krijgen retailers de kans om fysiek meer dan 1.000 lifestyleproducten te ontdekken, waaronder mode-accessoires, beauty en geschenken.

Uniek inkoopconcept: fysiek en digitaal

TICA, met haar expertise in inspirerende cash & carry-concepten, zorgt voor een belevingsvolle Store. De Pop-up Store is gevestigd op de begane grond van het fashion & accessories &go departement bij Trademart te Brussel. Het online inkoopplatform Orderchamp biedt hier een fysiek podium aan merken die normaal gesproken alleen online verkrijgbaar zijn.

Credits: Trademart

Nieuwe verkoopmogelijkheden

Retailers krijgen de mogelijkheid om in de Pop-up Store kleine hoeveelheden producten fysiek in te kopen en deze eerst te testen bij hun klanten. Voor grotere vervolgorders kunnen ze eenvoudig overstappen naar de digitale kanalen van de merken via gelabelde stands die linken naar de webshops op Orderchamp. Deze flexibele aanpak stelt retailers in staat hun aanbod uit te breiden zonder grote financiële risico’s te nemen.

Met meer dan 30 merken en een ‘pick-and-buy’-formule kunnen retailers hun assortiment verrijken met exclusieve, trendgevoelige producten die direct beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen ze hun winkelervaring verbeteren en zich onderscheiden in een competitieve markt. De tagline van dit pilootproject luidt dan ook toepasselijk: “New brands, new possibilities”.

Geïnteresseerd?

De Pop-Up Store is open van maandag tot en met woensdag, van 10u-17u en tijdens specifieke events.

Credits: Trademart

Over TRADEMART

Trademart is het grootste B2B inkoopcentrum van Europa met meer dan 1.500 merken in diverse retailsectoren zoals fashion, baby & kids, home & living, sport & services. Detailhandelaren en andere professionals kunnen er terecht om op voororder of op voorraad hun collecties of projecten samen te stellen bij talloze exposanten die fysiek gehuisvest zijn in het Trademart-gebouw aan de voet van het Atomium. Contact: Kenny Desmet – Innovation Manager Trademart (kenny.desmet@trademart.be)

Over TICA

TICA is dé B2B inkooppartner voor wederverkopers en professionele eindgebruikers in de home-,gift-, garden-, fashion- en lifestylebranche. Met meer dan 1 miljoen artikelen van ruim 450 toonaangevende merken en 5 vestigingen in Europa, biedt TICA een unieke winkelervaring voor zakelijke inkopers. Bij de vestigingen TICA Aalsmeer, TICA Brussel, TICA Ede, TICA Venlo en de TICA Concept Store in Venlo kunnen alle producten per stuk worden ingekocht, waardoor TICA-members hun voorraad flexibel en op maat kunnen beheren. Contact: Birgit Lokenberg - Marketing Manager TICA (birgitlokenberg@tica.nl)

Over Orderchamp

Orderchamp is een online inkoopplatform dat merken en retailers in heel Europa met elkaar verbindt. Op het platform biedt de in Amsterdam gevestigde scale-up een uniek en hoogwaardig assortiment aan met meer dan 1 miljoen producten van ruim 7.000 verschillende Europese merken. Contact: Joost Brugmans - CEO Orderchamp (press@orderchamp.com)