Tweedehands spullen onhygiënisch? Ja, zegt 1 op de 5 consumenten

21 procent van de consumenten koopt liever geen tweedehands kleding of producten omdat ze bezorgd zijn over de hygiëne ervan. Denk bijvoorbeeld aan onprettige geuren die in artikelen zijn achtergebleven of twijfels of kleding wel goed gewassen is. Toch vindt vier op tien van de consumenten (42%) dat kleding en artikelen die in goede staat verkeren een tweede leven verdienen. Dit blijkt uit onderzoek van kassa- en betaalplatform Lightspeed (NYSE: LSPD) (TSX: LSPD), uitgevoerd onder duizend consumenten in België.

Tweedehands trend

Het geven van een tweede leven aan kleding en producten wordt de laatste jaren steeds meer toegejuicht. Dertien procent geeft aan de afgelopen twee jaar meer tweedehands dan nieuwe producten te hebben gekocht, terwijl 22 procent van de ondervraagde consumenten nog nooit tweedehands spullen heeft aangeschaft. Er verschijnen bovendien steeds meer winkels en platforms die recycleren, doneren of doorverkopen makkelijker maken. Vier procent van alle onderzochte consumenten heeft een expliciete voorkeur voor winkelen op tweedehands verkoopplatformen zoals 2dehands.be, Vinted of Sellpy.

Er zijn er voor consumenten verschillende beweegredenen om tweedehands te kopen. Zo kiest 25 procent ervoor om tweedehands artikelen te kopen uit budgetoverwegingen. Ook zegt bijna een vijfde (18%) tweedehands spullen aan te schaffen vanuit een duurzaamheidsoogpunt. Daarnaast koopt 10 procent liever tweedehands omdat ze de stijl van tweedehands kleding en spullen mooier vinden dan nieuw.

“We zien dat tweedehands winkelen steeds meer ingeburgerd raakt, mede door de toenemende beschikbaarheid van zowel winkels als online platforms gericht op tweedehands producten. Toch suggereren de resultaten dat er nog steeds een kloof is tussen milieubewustzijn en daadwerkelijk koopgedrag”, vertelt Ewout van Rossum, Regional Director Retail Benelux bij Lightspeed.

“Bij Lightspeed zien we ook dat het aantal premium tweedehandswinkels groeit. Deze winkels doen er juist alles aan om tweedehands toegankelijker te maken voor een breed publiek, door hun producten zorgvuldig te selecteren en een kleinere, beter gesorteerde collectie aan te bieden. En niet alleen tweedehandswinkels, maar ook een veel bredere groep retailers kan met duurzame initiatieven zoals inruilacties en recyclagepunten bewuster consumentengedrag bevorderen. Daarmee verbeteren ze hun merkimago én hun omzet, doordat ze nieuwe milieubewuste klanten aantrekken.”

Over het onderzoek: Het onderzoek is uitgevoerd door Lightspeed in samenwerking met OnePoll. In totaal hebben 1000 Belgische consumenten deelgenomen aan dit onderzoek.