Unieke Komrads actie op Black Friday

Naar jaarlijkse gewoonte is Black Friday een hoogdag voor de massa consumptie. Het is een artificiële dag en zelfs week geworden waar merken vechten om aandacht en de consument aanzetten om zoveel mogelijk nieuwe spullen te kopen en de oude weg te gooien. Een dag die draait om impuls aankopen en overprikkeling.

Met Komrads doen we hier niet aan mee. We willen deze dag gebruiken om ons streven naar een NO WASTE planeet in de kijker te zetten.

GET YOUR KOMRADS DIRTY AND THE PLANET CLEAN!