Van de Velde opent zomerconcept House of Feelgood in Knokke

Feelgood is de huisregel. Vanaf het moment dat je binnenstapt, delen de drie merken één belofte: je een goed gevoel geven, op elke mogelijke manier.

Drie ruimtes, drie werelden, één open huis

House of Feelgood is deels installatie, deels beleving en deels evenementenlocatie; een plek voor meer dan een eenmalig bezoek. Het is een bestemming voor herhaling, want er is altijd iets te beleven. De hele zomer lang biedt House of Feelgood een wisselend programma met gasten, evenementen en inspirerende momenten. Altijd een reden voor een nieuw bezoek en altijd een verrassing. Beweeg tussen de kamers als in een echt huis: nieuwsgierig, met in elke ruimte een nieuwe ontdekking.

Marie Jo neemt je mee in het feelgood-universum van haar iconische madeliefjes-bh. Sarda verrast van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat: magnetisch, gedurfd en onverwacht. Primadonna overtreft alle verwachtingen met haar diepgaande kennis van vrouwen; een kamer die je al lijkt te kennen. De ruimte is een concept en ontwerp van Profirst, bekend van premium retailervaringen voor merken als Loewe en Patek Philippe.

Beeld: Van de Velde

Een zomer vol activaties

House of Feelgood is een levende ruimte in constante evolutie gedurende het seizoen. Vanaf het openingsweekend tot en met oktober zorgt een wisselend programma van merk-specifieke en overkoepelende evenementen voor een levendige sfeer, perfect afgestemd op de zomerkalender van Knokke. Er is altijd een reden voor een nieuw bezoek.

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