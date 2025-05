Veel meer dan alleen winkelen: Batavia Stad Fashion Outlet

Dit artikel komt oorspronkelijk uit het Financieel Dagblad.

Batavia Stad heeft een recordjaar 2024 achter de rug. De formule slaat aan: mooie winkels, schone straten, veel parkeergelegenheid en de mogelijkheid om urenlang te winkelen in een ontspannen sfeer.

De verschillende outlets zijn erg populair zowel in Nederland als over de grens. Een van de bekendste outletcentra is Batavia Stad in Lelystad. Deze oudse outlet van Nederland bestaan alweer ruim twintig jaar en biedt ruimte aan liefst 150 winkels waar meer dan 250 merken te koop zijn. Soe Martin is marketing director van Batavia Stad en ziet de populariteit terug in de cijfers. “Afgelopen jaar hebben we meer bezoekers dan ooit verwelkomd en ook in verkoopcijfers was dit ons beste jaar.”

Volgens Martin is dit niet zo heel vreemd. “Een bezoek aan Batavia Stad is meer dan winkelen alleen. Het is een unieke winkelervaring. We beschikken uiteraard over de favoriete merken als Nike, Polo Ralph Lauren, SuitSupply, Society Shop en The North Face, maar om een nog grotere doelgroep te bedienen, hebben we ons aanbod uitgebreid. We zijn trots dat we een aantal premium fashion brands aan onze brandmix hebben toegevoegd. Denk aan merken als Sandro, Maje, American Vintage en Essentiel Antwerp.”

Beleving

Naast het grote aanbod aan merken, dragen de inrichting en de setting bij aan de populariteit van het winkelcentrum. “Het is ook iets wat we binnen Batavia Stad koesteren en nog meer willen benadrukken. Daarom doen we de komenden jaren ook aan zogeheten landscaping waarbij we het hele centrum weer vergroenen. En dan niet alleen in potten zetten, maar daadwerkelijk groen planten om zo de ontspannen winkelbeleving in onze outlet nog verdere te versterken."

Credits: Batavia Stad Fashion Outlet

Met een groter aanbod aan fashionmerken en ook het steeds grotere assortiment aan non-fashion en evenementen is een bezoekje aan Batavia Stad steeds meer uitgegroeid tot een dagje uit. “Onlangs is de Starbucks na een grote renovatie heropend met een ruim terras, verder zijn er onder andere een Coffee Company en een Salsa Shop. Je kunt hier dus ook voor een lekker hapje en drankje terecht, van ontbijt tot diner. Verder verleggen we de focus deels van fashion naar non-fashion, denk bijvoorbeeld aan beautyproducten.”

Dagje uit

Batavia Stad biedt een geheel verzorgd dagje shoppen, en bezoekers komen inmiddels dan ook met deze mindset naar de outlet. Martin: “Het zorgt voor een heel andere beleving. Mensen nemen echt de tijd en sprinten niet van winkel naar winkel om zich een weg door de producten te snellen. Het is een gemoedelijke winkelomgeving met alles onder één dak waar veel bezoekers een hele dag kunnen doorbrengen. Tel daar de eerder genoemde mooie winkels, schone straten en parkeergelegenheid bij op en het is goed te begrijpen waarom mensen zich op hun gemak voelen. ‘Thuis voelen.’” Behalve de bezoekers uit eigen land richten ze zich bij Batavia Stad ook steeds meer op het toerisme. “De bezoekers uit Duitsland en België maar ook Turkse en Chinese toeristen weten ons steeds beter te vinden. We gaan ons actief inzetten om meer toeristen aan te trekken, om een bezoek ook voor hen extra aantrekkelijk te maken.”

Pop-ups

Stylingsessies met bekende stylisten, workshops sneaker customization, wijnproeverijen en nog veel meer. Door het jaar heen wordt er binnen de outlet van alles georganiseerd om het de bezoeker zoveel mogelijk naar zijn of haar zin te maken. “Geheel afhankelijk van het gekozen thema, wordt een aantrekkelijk programma samengesteld. Sinds kort werken we ook met partnerships, zoals met Disney van vorig jaar. Hiermee hadden ze de mogelijkheid om in een fysieke locatie buiten het attractiepark hun uitingen tot leven te brengen. En onze bezoekers waardeerden het ook echt, want er was van alles te beleven en het centrum werd ondergedompeld in Disney-sferen.”

Een prachtige samenwerking dus die smaakt naar meer. “En er zullen zeker meer van deze samenwerkingen gaan komen. Net als dat we steeds meer werken met zogeheten pop-ups. De wat grotere lokale merken die een tijdelijke standplaats in ons centrum krijgen om hun producten te etaleren. Vorig jaar hebben we Patta hier gehad en ook voor dit jaar staat er weer een prachtig merk in de planning. Welke dat is, kunnen we nog niet zeggen, maar dat het leuk wordt, staat vast.”