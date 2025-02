VERO MODA opent een outletwinkel in McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal

VERO MODA zet een nieuwe stap in haar groei en opent op 13 maart haar tweede outletwinkel in Nederland. De winkel, gelegen in McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal beslaat 200m² en is de eerste winkel in Nederland, die wordt geopend in het vernieuwde VERO MODA-concept.

VERO MODA onderdeel van BESTSELLER, is een van de meest herkenbare modemerken in de Europese winkelstraten. Stijl draait om het vastleggen van alledaagse momenten met een authentieke en toegankelijke uitstraling die generaties inspireert. Niet leeftijd, maar levensstijl staat centraal – voor individuen met een eigen smaak, identiteit en zelfvertrouwen

Na een tijd zonder nieuwe winkelopeningen in Nederland is VERO MODA aan het groeien. Met deze outletstore biedt het merk haar kenmerkende stijlvolle en betaalbare mode tegen extra scherpe prijzen. Klanten kunnen tijdens de opening profiteren van exclusieve aanbiedingen en kennismaken met het vernieuwde winkelconcept!

Winkelinformatie

Locatie: McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal

McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal Winkelgrootte: 200m²

200m² Opening: 13 maart 2025

13 maart 2025 Speciale openingsaanbiedingen

Credits: Vero Moda

“Vero Moda timmert momenteel hard aan de weg. Om na een lange tijd weer bezig te zijn met een winkelopening geeft enorm veel energie en smaakt naar meer. Wij zijn in ieder geval heel erg blij en trots dat onze eerste nieuwe winkelopening plaats zal gaan vinden in McArthurGlen Designer Outlet Roosendaal. Blijf Vero Moda volgen, want dit is pas het begin!” - Remco Tolk, Retail Manager VERO MODA

Daarnaast is VERO MODA op zoek naar enthousiaste verkoopmedewerkers die willen bijdragen aan het succes van deze nieuwe winkel.