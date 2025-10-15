VERO MODA opent nieuwe flagshipstore in het hart van Antwerpen

De winkel strekt zich uit over 550 m² en heeft twee verdiepingen. Meer dan een plek om te shoppen, is het een ruimte die nieuwsgierigheid en zelfvertrouwen aanwakkert. Op de lichtovergoten begane grond zorgen eikenhouten details, natuursteenoppervlakken en spiegelaccenten voor een moderne, warme uitstraling. Een opvallende betegelde muur leidt bezoekers naar boven, waar een sculpturale trap uitkomt op een denim lounge. Daar wacht een geselecteerd jeansassortiment en een zithoek die uitnodigt om even te blijven hangen.

Comfort staat centraal. De 60 m² aan paskamers vormen een bijzondere troef: ruim, persoonlijk, premium. Net als de denim lounge nodigt de ruimte uit om rustig de tijd te nemen en de winkelervaring ten volle te beleven.

Credits: Vero Moda

Internationale retailexpansie

De opening kadert in VERO MODA's internationale retailstrategie, waarin fysieke winkels een sterke online aanwezigheid versterken op markten waar het merk al goed draait.

"België heeft een sterke vraag naar moderne, toegankelijke mode. Dat maakt het een belangrijke markt voor ons," zegt Christoffer Melin, International Retail Manager bij VERO MODA. "We kiezen bewust locaties met veel passage en een publiek dat aansluit bij ons merk: vrouwen die waarde hechten aan stijl en kwaliteit. We kijken ernaar uit om de volledige VERO MODA-ervaring nog dichter bij Belgische klanten te brengen."

De Antwerpse winkel biedt de volledige collectie: van verfijnde basics tot seizoensgebonden trenditems. Stukken die weerspiegelen hoe vrouwen zich willen voelen: zelfverzekerd, stijlvol en opgemerkt.

Openingsacties en speciale kortingen

Zin om als eerste binnen te stappen? Kom langs vanaf 16 oktober en geniet van tal van speciale acties en voordelen:

-25% bij aankoop van min. twee stuks gedurende het openingsweekend van 16 t.e.m. 18 oktober*

Gratis €20 gift card voor de eerste 100 klanten op donderdag 16 oktober*

Een boeketje bloemen voor de eerste 50 kopende klanten gedurende het openingsweekend van 16 t.e.m. 18 oktober*

Good vibes, drinks & sweets gedurende het openingsweekend van 16 t.e.m. 18 oktober*

*Voorwaarden in de winkel