Vertragingen houden aan: Sendcloud adviseert verzending naar pakketpunten

De drukste dag van het jaar in e-commerce, Cyber Monday, is voorbij. Toch is de chaos nog niet achter de rug: waar normaal gesproken ruim twee derde van de pakketten de volgende dag wordt geleverd, daalde dit afgelopen week naar slechts 53 procent. Dit blijkt uit een analyse van de verzenddata van Sendcloud. Om een order sneller in huis te krijgen, kunnen consumenten bijvoorbeeld uitwijken naar levering aan een pakketpunt.

Verdrievoudiging pakketvolume op Cyber Monday

Dit jaar zorgde het Black Friday weekend opnieuw voor topdrukte bij pakketbezorgers. Op Black Friday zelf werden er maar liefst twee keer zo veel (+105,6%) pakketten verstuurd. Cyber Monday, de maandag na Black Friday was traditioneel de drukste verzenddag van het jaar, met 195,8 procent meer pakketten vergeleken met het daggemiddelde. Op deze dag werden er in heel Nederland naar schatting 3.883.199 pakketten verstuurd.

“Het was afgelopen weekend, als gevolg van Black Friday, weer traditioneel druk, maar de piek ligt nog niet achter ons. Terwijl de pakketdrukte nog tot kerst aanhoudt, zien we dat de levertijden langzaam oplopen. Vertragingen zijn dan ook niet uitgesloten. Naast het gebruikelijke advies om op tijd te bestellen, adviseren we consumenten ook naar alternatieve verzendopties, zoals levering aan pakketpunten te kijken. Door vaker gebruik te maken van pakketpunten verlagen we de druk op het pakketnetwerk en zorgen we in deze tijd bovendien voor dat iedereen zijn Sint- en kerstcadeaus op tijd in huis heeft”, aldus Rob van den Heuvel, CEO en Co-founder bij Sendcloud.

Maandag als drukste dag

Niet alleen Cyber Monday is een drukke maandag, vorig jaar vielen de top 5 drukste dagen allemaal in de laatste zes weken van het jaar. Orders die in het weekend worden ontvangen, worden op maandag verstuurd en veelal geleverd op dinsdag of woensdag. Sendcloud verwacht op 4, 11 en 18 december dan ook opnieuw een piek in pakketten. Hoewel de allerdrukste dag dan wel achter de rug is, moet de drukste week namelijk nog komen: in week 50 houdt het verzendplatform rekening met een eindsprint voor kerst.

Pakketpunten dé oplossing voor tijdige levering voor Sinterklaas

Met Sinterklaas in aantocht en de decembermaand in het verschiet, worden consumenten geadviseerd tijdig te bestellen of uit te wijken naar levering aan een pakketpunt. Uit data blijkt namelijk dat pakketpunten daadwerkelijk sneller zijn. Waar een bestelling met thuisbezorging gemiddeld 1.61 dagen duurt, duurt de verzending naar een pakketpunt momenteel zo’n 1.49 dagen.

CEO en Co-Founder Sendcloud, Rob van den Heuvel Credits: Sendcloud

“Sinterklaas kan alle hulp gebruiken om cadeaus op tijd in huis te hebben. Levering bij een pakketpunt is milieuvriendelijker en efficiënter, maar bovendien sneller voor de consument die zijn pakket eerder geleverd krijgt. We zien dan ook dat de populariteit van levering naar een pakketpunt onder de consumenten met 35 procent stijgt”, aldus Rob.

Over Sendcloud

Sendcloud, opgericht in 2012, is het end-to-end verzendplatform voor e-commerce bedrijven. Gesteund door SoftBank en met het vertrouwen van 25.000 bedrijven in heel Europa, heeft Sendcloud de missie om wereldwijd een oplossing te bieden voor verzending. Het platform stelt retailers, marktplaatsen en fulfilment-bedrijven in staat om hun verzendactiviteiten te schalen en een uitstekende verzendervaring te leveren.