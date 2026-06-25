Wereldhave versterkt modeaanbod Middenwaard met Van Uffelen Mode

Wereldhave heeft een huurovereenkomst gesloten met Van Uffelen Mode voor winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard. Met de komst van de Nederlandse modeketen wordt het modeaanbod in het centrum verder uitgebreid en versterkt.

Van Uffelen Mode vestigt zich in de modestraat van het centrum in een winkelruimte van ca. 700 m². De opening staat gepland in het laatste kwartaal van dit jaar.

De komst van Van Uffelen Mode sluit aan bij de ontwikkeling van de modestraat, waar ook New Yorker later dit jaar haar deuren zal openen. Hiermee wordt het fashioncluster binnen Middenwaard verder verrijkt voor een breed winkelpubliek.

De vestiging in Heerhugowaard betreft de derde locatie van Van Uffelen Mode binnen de portefeuille van Wereldhave.