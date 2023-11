Winkelopening: Donsje Flagship Store Antwerpen

Donsje is verheugd om de opening van hun nieuwe Flagship Store in het hartje van Antwerpen aan te kondigen! De uitbreiding naar deze bruisende stad markeert een belangrijke mijlpaal voor het Amsterdamse bedrijf.

De Flagship Store is gevestigd in het welbekende shopping gebied van Antwerpen aan de Schuttershofstraat. Het historische pand, waar eerder de Hermès store zat, bestaat uit meerdere verdiepingen die gevuld zullen worden met de iconische items van Donsje voor baby’s en kinderen.

Donsje staat bekend om haar exclusieve designs, die geliefd zijn door kinderen en iedereen om hun heen. In de Flagship Store wordt de Donsje magie tot leven gebracht, waardoor het een waar uitje is voor ouders en kinderen. De speelhoekjes en tekentafels zullen de kinderen vermaken, waardoor ouders in alle rust kunnen winkelen.

De Donsje Flagship Store is officieel open sinds 5 oktober.

In 2019 opende Donsje haar eerste Flagship Store in Amsterdam, gevolgd door een tweede Flagship Store in Düsseldorf in 2021.

Meer informatie Donsje Flagship Store Antwerpen

Locatie: Schuttershofstraat 19, 2000 Antwerpen, België

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 10:00 – 18:00, zaterdag 10:00 – 18:30, zondag gesloten (behalve op koopzondagen)