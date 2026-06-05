Xandres opent nieuwe winkel in Laren en versterkt aanwezigheid in Nederland

Het Belgisch modehuis Xandres groeit in rap tempo verder in Nederland met de opening van de vierde winkel in Laren. Na eerdere openingen in Den Bosch, Den Haag en Maastricht, is er nu gekozen voor een stijlvolle locatie in het Gooi.

Xandres blijft in Nederland sterk presteren met double digit groei over alle kanalen en bouwt verder aan een krachtig momentum. Met de opening van deze vierde winkel afgelopen donderdag 28 mei, verstevigt Xandres zijn aanwezigheid en realiseert het een evenwichtige spreiding over heel Nederland.

Credits: Xandres

Credits: Xandres

Uitbreiding in Nederland

Laren staat bekend als een charmante en exclusieve shoppingbestemming met een sterke aantrekkingskracht op een stijlbewust publiek. De ligging en het karakter van de gemeente maken het een logische en strategische keuze voor deze nieuwe vestiging.

De opening in Laren maakt deel uit van een bredere groeistrategie van Xandres in Nederland. Naast de eigen winkels beschikt het merk over een showroom in Naarden en wordt Xandres verkocht via een tachtigtal boutiques. Met deze combinatie weet het Belgische modehuis zowel de trouwe boutique-klant als de consument die op zoek is naar een volledige merkbeleving aan te spreken.

“Xandres heeft momentum bij de Nederlandse vrouw - in al onze verkoopkanalen zien we sterke groei, tegen de 20%. Dus pakken we door met onze expansiestrategie: met de nieuwe brand store in Laren bieden we weer meer Nederlandse vrouwen de volle Xandres experience aan.” Willem Wijnen, CEO Xandres

Credits: Xandres

Eigentijds concept in een stijlvolle omgeving

In de nieuwe winkel vertaalt Xandres het herkenbare shopconcept naar een tijdloze, warme en elegante setting. Het interieur combineert pure materialen met een verfijnde afwerking, waarbij rust en beleving centraal staan. Ruime paskamers, persoonlijke service en een overzichtelijke presentatie van de collectie zorgen voor een aangename en inspirerende winkelervaring.