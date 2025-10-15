Zeeman opent nieuwe winkel in Olen

Zeeman, het Nederlandse familiebedrijf dat kwalitatieve basics en textielproducten verkoopt, opent vandaag een nieuwe winkel in Olen. Zeeman viert de opening met korting en cadeaus. Klanten die de nieuwe winkel vandaag bezoeken ontvangen een gratis bigshopper. Ook krijgen de eerste 400 klanten een welkomstgeschenk.

Kwalitatief én betaalbaar

De nieuwe winkel van Zeeman is gelegen op Lammerdries 4A, te 2250 Olen en is te vinden in Shopping Park Olen. De nieuwe winkel heeft een vernieuwend, lichter interieur en is overzichtelijker qua opzet. Ook in deze nieuwe winkel wordt het bekende concept van Zeeman gehanteerd. De collectie is eenvoudig en gebaseerd op een aanbod van kwalitatieve basics zoals ondergoed, sokken, T-shirts, handdoeken en panty’s, maar bevat ook kinder- en babykleding. Alles voor de laagst mogelijke prijs en met respect voor mens en de planeet.

Een winkel voor iedereen

Regiomanager Sabine Van Opstal is trots op de opening van de nieuwe winkel in Olen: “Met de opening van deze nieuwe winkel brengen we ons concept van ‘buurtwinkel’ naar de inwoners van Olen. Zo maken we onze producten ook in deze buurt toegankelijk en betaalbaar, vooral voor mensen met een kleine portemonnee.”

In deze nieuwe winkel is het ook mogelijk om tweedehands kleding in te leveren. Alle ingezamelde kleding wordt gedoneerd aan Het Goed. Kleding van goede kwaliteit geeft Zeeman op deze manier een tweede kans. Kleding die niet meer goed of mooi genoeg is, wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Openingstijden

De nieuwe winkel in Olen hanteert de volgende openingstijden:

Maandag tot en met donderdag: 09:00 – 18:00 uur

Vrijdag: 09:00 – 19:00 uur

Zaterdag: 09:00 – 18:00 uur

Zondag: gesloten