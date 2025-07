Changemakers in fashion (deel 3): Saqib Sohail, hoofd van Responsible Business Projects bij Artistic Milliners

Er zijn talloze duurzaamheidsinitiatieven, maar wie in de mode-industrie drijft de transitie werkelijk — of hun inspanningen nu wel of niet zichtbaar zijn voor het grote publiek? We interviewen changemakers, consultants, duurzame mode-experts en activisten. Wat kunnen we van hun werk leren?

In deze derde aflevering spreekt FashionUnited met Saqib Sohail, hoofd van Responsible Business Projects bij Artistic Milliners, een verticaal geïntegreerde denimfabrikant gevestigd in Karachi, Pakistan, die premium denim produceert voor merken zoals Jack & Jones, Gap, Lee en G-Star. Het bedrijf staat bekend om zijn toewijding aan duurzaamheid en innovatie in de katoenen toeleveringsketen. De initiatieven variëren van klimaatactie en verantwoorde productie tot ontwikkeling van het personeel en sociale programma's gericht op inclusie, diversiteit en training.

Verandering in de mode – Deel 3: Saqib Sohail van Artistic Milliners over echte samenwerking in de toeleveringsketen

1. Kunt u zich eerst even kort voorstellen? Wie bent u en wat doet u? Kunt u enkele belangrijke prestaties delen?

Mijn naam is Saqib Sohail, ik leid het Responsible Business-team bij Artistic Milliners. Mijn achtergrond ligt in textielwetenschap en -management. Ik heb meer dan vijftien jaar doorgebracht met lesgeven aan universiteiten en werken in de mode, en nu vind ik echte, praktische oplossingen voor duurzaamheid in de laatste.

Bij Artistic Milliners hanteren we geen stapsgewijze aanpak. We werken tegelijkertijd aan alle niveaus van de toeleveringsketen: van katoenboerderijen (Tier 5) tot katoenplukkers, tot leveranciers van chemicaliën en kleurstoffen. We pakken de impact op land, water en lucht tegelijkertijd aan.

Wat het land betreft, behouden we niet alleen het grondwater in onze faciliteiten door middel van initiatieven zoals waterbesparing en regenwateropvang. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat afval naar de stortplaats zoveel mogelijk wordt verminderd, zowel vanuit onze fabrieken als vanuit onze producten zodra ze de consumentenlanden bereiken. En zelfs als ze dat wel doen, streven we ernaar om ze zo te ontwerpen dat ze door het milieu kunnen worden opgenomen. Natuurlijk is er nog een lange weg te gaan, maar we zijn actief op zoek naar vezels die beter zijn voor het milieu. Onze inzet houdt niet op bij de fabriek — we gaan ook stroomopwaarts naar de boerderijen om deze veranderingen verder door te voeren.

Neem enkele van onze inspanningen op bedrijfsniveau: we lanceerden het Milliner Cotton Initiative in 2020 om katoenvervuiling aan te pakken en de verantwoordingsplicht en traceerbaarheid te vergroten, en ondersteunen nu rechtstreeks meer dan 5.000 boeren. We hebben slimme landbouwtools geïntroduceerd, zoals dronespuiten, bodemsensoren en satellietbeelden om de inputkosten en het gebruik van chemicaliën te verlagen. En een van onze nieuwste initiatieven is AM Regen via de RegenAgri-standaard, een regeneratief landbouwprogramma, gericht op bodemgezondheid, biodiversiteit en dierenwelzijn en sociaal welzijn. Het groeide snel van tweeënnegentig boeren aan het begin in 2023 tot 1.000 boeren, verspreid over 10.000 hectare, vandaag.

2. Waar staat de mode-industrie momenteel op het gebied van duurzaamheid? En wat is uw kijk daarop?

Mensne zijn zich meer dan ooit bewust van milieuproblemen en de rol van de mode-industrie in vervuiling. Dat is het bemoedigende deel. De uitdaging is echter dat de grootste belemmering voor echte vooruitgang nog steeds de kosten zijn. Neem initiatieven zoals het gebruik van biologisch katoen door Artistic Milliners en hun Alliance for Water Stewardship-certificeringen: alleen al deze kunnen 250.000 dollar per jaar kosten, alleen al voor certificering en inputs. Dat voegt ongeveer vijftien tot twintig dollarcent per product toe. En dat is waar het vaak misgaat, omdat de meeste consumenten gewoonweg niet bereid zijn om meer te betalen om de industrie op te schonen.

Aan een ander front doen sommige bedrijven in de huidige zeer concurrerende modemarkt valse beweringen over het gebruik van biologische materialen en verkopen ze deze voor lagere prijzen (omdat prijs een primaire aankoophefboom blijft, red.). Dat ondermijnt het werk van bedrijven die zich echt inzetten voor duurzaamheid.

Ook de problemen in de mode-toeleveringsketen zijn diepgeworteld en duur om op te lossen, en dat kan soms ontmoedigend aanvoelen, vooral met de toegenomen externe druk als gevolg van aanhoudende geopolitieke gebeurtenissen.

Toch kies ik ervoor om optimistisch te blijven. Mijn glas is altijd halfvol. Dat moet ook. Dus, erken de problemen, maar blijf veerkrachtig in het aangezicht ervan. Een hoopvol perspectief houdt ons in beweging en drijft verandering.

Katoen (landbouw) afbeeldingen Artistic Milliners (4x), Windmolen Artistic Milliners en Waterrecycling Artistic Milliners Credits: Artistic Milliners

3. Wat is uw stof tot nadenken/belangrijkste boodschap aan onze lezer als het gaat om duurzaamheid?

In de mode-industrie wordt duurzaamheid vaak gezien door de lens van decarbonisatie, zoals het overschakelen op hernieuwbare energie, het verbeteren van de efficiëntie van fabrieken of recycling. En hoewel dat belangrijk is, is het slechts een deel van het verhaal. Kritieke kwesties zoals watergebruik en de inkoop van duurzame grondstoffen worden te vaak over het hoofd gezien. Dat geldt ook voor de mensen en processen aan het begin van de toeleveringsketen: de boeren, katoenplukkers en logistieke medewerkers.

Bij Artistic Milliners vragen we merken om ons vroegtijdig te betrekken bij de besluitvorming en dringen we er bij wetgevers op aan om geen nieuwe regels op te stellen zonder de volledige toeleveringsketen te raadplegen. Datzelfde principe van inclusie moet gelden voor iedereen, vooral voor de spelers stroomopwaarts. Hun stemmen doen ertoe.

Echte verandering begint met echte co-creatie. Te vaak worden duurzaamheidsplannen aan de top gemaakt en doorgegeven, maar wat voor een merk werkt, werkt misschien niet voor een boerderij, en vice versa. Daarom is het zo belangrijk om eerst samen de problemen te definiëren, voordat je naar ideeën springt. Oplossingen zijn sterker wanneer ze samen worden gebouwd. Degenen die de uitdagingen uit de eerste hand aangaan, hebben vaak de meest effectieve, gegronde ideeën.

Modebedrijven moeten zich realiseren dat elke duurzaamheidsbeslissing - of het gebrek daaraan - veel meer beïnvloedt dan hun eigen activiteiten.

4. Om dingen vooruit te helpen: wat adviseert u?

Om dingen vooruit te helpen, is het nuttig om samen te werken met innovatieve organisaties en universiteiten. Zij brengen frisse ideeën en technologieën die het verminderen van energie-, water- en grondstoffengebruik ondersteunen. Vaak worden kleine verbeteringen op gebieden zoals warmteterugwinning of afvalvermindering over het hoofd gezien — maar ze kunnen leiden tot grote, meetbare winsten. Het is een praktische en schaalbare manier om de duurzaamheidsvoortgang te versnellen.

ESG zou ook een gedeelde verantwoordelijkheid moeten zijn in het hele bedrijf. Het kan niet in een silo zitten. Financiën, marketing, product en operations moeten allemaal deel uitmaken van de reis. Dat betekent het delen van gegevens tussen afdelingen en ervoor zorgen dat duurzaamheidsteams het bedrijf begrijpen, net zoals het bedrijf duurzaamheid begrijpt.

Een andere belangrijke factor is investeren in mensen. Het verbeteren van de vaardigheden van teams en het afstemmen van ESG-doelen op individuele rollen helpt werknemers hun bijdrage te begrijpen. Wanneer mensen hun eigen impact zien, nemen ze eerder eigenaarschap in plaats van alleen maar instructies op te volgen.

En vooruitgang hoeft niet dramatisch te zijn om effectief te zijn. Zoals het boek Atomic Habits ons eraan herinnert, kan het aanbrengen van kleine, consistente verbeteringen, zelfs maar één procent beter per dag, na verloop van tijd tot een veel grotere impact leiden. Ook in duurzaamheid zijn het de gestage, herhaalde stappen die blijvende verandering brengen.

Denimproductie - verticaal productiebedrijf Artistic Milliners Credits: Artistic Milliners

Artistic Milliners faciliteit technologie en machines afbeeldingen Credits: Artistic Milliners

Werkplek denimproductiebedrijf Artistic Milliners Credits: Artistic Milliners

Volgende maand wordt een nieuw Changemakers-interview gepubliceerd. Als u een aanbeveling heeft voor een sterke kandidaat om te overwegen voor deze serie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@fashionunited.com.

