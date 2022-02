10 tips voor een succesvolle vakbeurs in 2022

Het einde van de lockdown betekent meer events en vakbeurzen: Dr. Marc Schumacher, co-CEO van Avantgarde en expert op het gebied van de Experience Economy, geeft tips voor ontwerp en bouw van effectieve beursstands.

Een branche in aan/uit modus: De pandemie heeft ook zijn tol geëist in de beurssector. Heen en weer geslingerd tussen de klassieke beursstand en een volledig virtuele beursdeelname, hebben veel bedrijven sinds 2020 hun optimisme verloren. Uit een enquête van het Duitse bond van beursorganisatoren - IG Messewesen - blijkt dat 48 procent van de ondervraagde bedrijven voor 2022 / 2023 minder beursdeelnames plant. Iets minder dan 58 procent wil ook het beursbudget voor deze periode verlagen. Worden alle beursactiviteiten dan volledig naar het internet verschoven? Neen, tot nu toe beschouwt slechts 10 procent dat als een reëel alternatief.

Door de krimpende budgetten zijn de verwachtingen voor de return on investment (ROI) van een beursdeelname wel veel hoger. Dus hoe moet de beursstand van 2022 worden ontworpen om zoveel mogelijk aandacht en leads te genereren en mensen enthousiast te maken voor een product? 10 tips voor een succesvolle stand:

1. Wat is de boodschap?

De verleiding is groot om op de beschikbare vierkante meters het hele productassortiment te presenteren. Maar minder is meer, vooral bij een bepekt budget. Idealiter beperkt een beursstand zich tot één thema en geeft dat vervolgens een podium. De boodschap van de stand moet duidelijk en precies het unique selling proposition van het bedrijf of product formuleren en dit zo overbrengen dat bezoekers het ook begrijpen als ze er snel langslopen.

2. Beleving in plaats van producten

Ongeveer 80 procent van de waargenomen prikkels bereikt het menselijk brein via de oogzenuw. Daarom vormen beurzen een overvloed aan visuele prikkels. Het menselijke kortetermijngeheugen sorteert genadeloos en verwijdert alles wat op het eerste gezicht niet bijzonder lijkt. Het is dan ook belangrijk de bezoeker niet alleen visueel iets te presenteren, maar hem ook iets te laten doen. Meer belevenis, minder presentatie is het motto. Immersieve standconcepten spreken de zintuigen van de beursbezoeker aan en wekken emoties op. En die blijven veel langer hangen dan beelden.

3. Een beursstand voor alle zintuigen

Wat raakt ons echt? Dat wat zoveel mogelijk van onze zintuigen aanspreekt en niet alleen onze toch al overbelaste ogen (zie boven). Richt uw stand daarom ‘zintuiglijk’ in en ga na welke zintuigen kunnen worden gebruikt om de boodschap over te brengen. Kies niet zomaar een playlist of cateraar. Creëer een complete ervaring waarbij de merkboodschap niet alleen gezien, maar idealiter ook wordt gevoeld, gehoord, geroken en zelfs geproefd.

4. Avontuur: Festivalstemming in plaats van beursgevoel

Waarom bestaat de computerexpo CEBIT in Hannover niet meer, maar blijven andere tech-evenementen zoals South-by-Southwest (SXSW) of de Computer Electronic Show (CES) jaarlijks duizenden bezoekers trekken? Omdat deze beurzen minder vertrouwen op het goederen-per-vierkante-meter succesquotiënt en meer op de product-plus-feest formule. Wat voor de grote vakbeurzen geldt, kan ook de individuele beursstand tot een magneet maken: iedereen laat zich graag inspireren in een ongedwongen festivalsfeer.

5. Verras: Creëer toegevoegde waarde voor de bezoeker

Wie naar een modebeurs gaat, verwacht mode. Maar de stands die eruit springen, gaan verder dan dat. Integreer andere sectoren of ga originele samenwerkingen aan, bijvoorbeeld met techbedrijven of vertegenwoordigers van andere creatieve sectoren zoals muziek of kunst. Wanneer bubbels worden doorgeprikt en comfortzones verruimd, ontstaat ruimte voor innovatie en inspiratie. Dat is de toegevoegde waarde voor mensen die fysieke beurzen blijven bezoeken.

6. Nabijheid: Van de beurs naar het leven

De Berlin Fashion Week en de IFA in München gaven het goede voorbeeld: Een beurs eindigt niet bij de exit van de beurshal. Breidt uw stand uit naar locaties in de omgeving, in de openbare ruimte, clubs, parken of pop-up stores. Onderling verbonden door slimme storytelling vullen de verschillende locaties elkaar aan tot een totaalbeeld dat meer indruk achterlaat dan een kort gesprekje op de stand.

7. Uitbreiding van de stand in de digitale wereld

De mogelijkheden van de virtuele beurs zijn de afgelopen tijd op brede schaal omarmd. Hybride beursstands bieden talloze mogelijkheden om de stand, die in het echt beperkt is tot een aantal vierkante meters, digitaal uit te breiden via immersieve media. Virtual reality voert gasten mee naar een andere wereld: met een VR-bril kunnen geïnteresseerden bijvoorbeeld de stoffenproductie bekijken of een virtuele showroom bezoeken. Met augmented reality kunnen smartphones en tablets worden gebruikt om op de stand items uit de collectie voor te passen. De moderne beursstand moet ook een technische speeltuin zijn.

8. Gamification: We willen gewoon spelen

Over gamification gesproken: gebruik gamification in uw stand om bezoekers te trekken en klanten te winnen. Slim ontworpen tools en uitdagingen gebaseerd op uw product of de centrale boodschap van het bedrijf, wekken het kind dat in iedereen sluimert, openen nieuwe communicatiekanalen en - door actieve betrokkenheid bij het merk - klantbetrokkenheid.

9. Denk na over digitale extensies

Een standruimte huren is niet langer voldoende. Apps, games en Instagram-ready fotomogelijkheden verhogen niet alleen de klantbetrokkenheid ter plaatse, maar bieden ook spannende manieren om na de beurs met prospects in contact te blijven en de merkboodschap via sociale media onder de doelgroep te verspreiden. Livestreams van beursevenementen kunnen worden omgezet in video content die potentiele klanten ook later nog kunnen bekijken.

10. Duurzaamheid: lange termijn is beter dan korte termijn

Ingekrompen beursbudgetten vereisen zuinigheid. Van de nood kan een deugd worden gemaakt, als bij het ontwerp van de beursstand herbruikbare materialen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan vloerbedekking gemaakt van reststoffen en communiceer duurzaame acties. Als uw stand dan ook nog een gespreksonderwerp wordt, des te beter.

