5 bedrijven om in de gaten te houden: Zij vielen op tijdens NRF

New York- Het NRF 2023, de grote beurs voor de retail, met een bezoekersaantal dat gelijk staat aan de aantallen van pre-corona, is weer voorbij. Mensen uit binnen- en buitenland zijn naar huis, de stands in het Javits Center zijn opgeruimd en degenen die verslag doen van de laatste innovaties bekijken hun aantekeningen en vragen zich af: wat viel er nou precies op?

Uit meer dan duizend exposanten selecteert FashionUnited er vijf. Het zijn vooral start-ups of bedrijven die nog in de beginfase staan en die indruk maken terwijl zij (nog) niet genieten van naamsbekendheid zoals Samsung en Google dat doen. Deze bedrijven lijken de sector echt te voorzien van producten waar behoefte aan is en waarvan de oprichters hun passie deelden met elke bezoeker op hun stand tijdens de beurs.

Drie van onze keuzes kwamen uit het Innovation Lab, een groep van meer dan vijftig bedrijven die waarschijnlijk de toekomst van de retail gaan beïnvloeden en door NRF via een rigoureus proces zijn geselecteerd. Slecht één van onze keuzes was een exposant op de hoofdvloer en één werd geselecteerd uit de Consumer Product Showcase, een verzameling van vijftig merken die eigendom zijn van minderheden, vrouwen of veteranen. Van magazijnlogistiek tot personeelsbeheer tot wandkalenders, bij ons bent u aan het juiste adres.

Bitreel

Bitreel is opgericht in 2019 en focust zich op het terugbrengen van leven in de verzwarte online retail. Bitreel’s meta-commerce platform stelt retailers in staat om originele high-fidelity, foto-realistische, immersieve winkels te creëren waarbij geen detail wordt overgeslagen. De ontwerpen zijn niet gebaseerd op bestaande, fysieke winkels, maar volledig gemaakt voor de online ervaring met behulp van multiplayer game engine technologie. Het platform is ideaal voor wat oprichter Cosmo Kramer ‘overwogen producten’ noemt: luxe producten van hoge waarde die moeilijk online te verkopen zijn en die traditioneel afhankelijk zijn van één-op-één service ervaring.

Pio Cube automated warehousing technology Pio.com

Pio

Het Noorweegse Pio toonde op de hoofdvloer zijn geautomatiseerde opslagtechnologie die sinds kort in Noord-Amerika beschikbaar is. De opslagtechnologie is bedoeld om het speelveld voor kleine en middelgrote bedrijven gelijk te trekken, zodat zij hun opslag intern kunnen houden. De robotfaciliteit vermindert personeelskosten in verband met bevoorrading, evenals de dure opslagruimte, de onvermijdelijke problemen met lokaliseren en ophalen van artikelen en het transport van de vracht. “Pio is anders omdat het zich richt op de kleine man," vertelde PR Communications Director Patrik Wallgren aan FashionUnited. Winkeliers betalen een vergoeding per individueel opgehaald artikel; robots, poorten en software zijn eigendom van Pio en worden door het bedrijf onderhouden. Gebruikers hoeven alleen productbakken en het rasterachtige frame waar de robots langs lopen aan te schaffen. Pio is multifunctioneel en schaalbaar, en draait op standaard plug-and-play software die kan worden aangesloten op de meest voorkomende online retail- en verzendplatforms.

Pactum

Mede-oprichter en CEO, Martin Rand, noemt de AI-technologie van zijn in Californië gevestigde bedrijf dat onderhandelt met grote merken ‘een tegenkracht’ van hoe het verborgen waarde kan benutten en winstmarges kan vergroten in deze tijden van dreigende recessies. AI-gestuurde software analyseert de processen van een bedrijf, van vrachtbetaling tot verkoopvoorwaarden, en filtert relevante gegevens. Rand zegt dat hij de enige speler is in de AI-wereld die onderhandelt over deals zonder menselijke deelname en dat ‘autonoom onderhandelen’ als term niet bestond voordat Pactum geboren werd.

Shiftsmart

Shiftsmart, een platform dat al werkt met Levis en The Real Real, is een arbeidsoplossing voor retailers die in een tijd van personeelstekort met de handen in het haar zitten. Het opsplitsen van diensten, naar de behoefte van flexibiliteit van het personeel, helpt om personeel te behouden. Het platform werkt als met meer dan 2 miljoen werknemers en 15.000 retaillocaties. Het biedt end-to-end personeelsbeheer, onmiddellijke uitbetaling en biedt bonussen voor werknemers met een hoge inzet. Daarnaast bevat het vroege toegang tot eersteklas diensten, zodat de inkomsten van de werknemers gelijk blijven terwijl hun werkuren worden opgesplitst om aan hun behoeften te voldoen.

Elegantly designed paper products made from stone by Folkus.com

Folkus

Na al deze technologie omtrent algoritme, eindigen we met op een analoge manier met start-up Folkus, opgericht door Tamecca Seril. Na al deze algoritmetechnologie eindigen we op een analoge manier met start-up Folkus, opgericht door Tamecca Seril. Op de NRF's Consumer Product Showcase presenteerde Seril een intrigerend duurzaam aanbod van papierproducten gemaakt van steen, geproduceerd zonder bomen, water of bleekmiddel. Het van kalksteen afgeleide papier ziet eruit en voelt aan als papier uit houtpulp, het snijdt soepel en is bestand tegen water, vet en scheuren. Het Folkus-assortiment bevat tijdschriften, cadeauverpakkingen, kaarten, notitieboeken, planners en kalenders. De kaften van de items hebben een elegante, decoratieve uitstraling die de black culture omhelst.