9 jaar succesvolle reis van Bangladesh Denim Expo

Bangladesh Denim Expo is een non-profit, niet-gouvernementele organisatie die specifiek is opgericht als een sourcing hub waar belangrijke spelers in de denimindustrie elkaar kunnen ontmoeten en hun passie voor denim kunnen delen. Gelanceerd in november 2014 door de Bangladesh Apparel Exchange (BAE), vindt de expo twee keer per jaar plaats en toont de beste innovatieve, duurzame producten.

De denimindustrie van Bangladesh is de op één na grootste denimexporteur naar de EU en de op twee na grootste naar de Verenigde Staten. Hier speelt Bangladesh Denim Expo een vitale rol en werkt continu aan de evaluatie van de Bangladesh Apparel-industrie, industriële groei en het tot stand brengen van ontwikkelingen, met als doel bruggen te bouwen tussen fabrikanten en kopers.

Een ander belangrijk doel is het creëren van de mogelijkheid om kennis op te doen van de laatste updates van deniminnovaties via haar seminars. In elke editie tonen exposanten stoffen, kleding, draden, machines, afwerkingsapparatuur en accessoires. Ook vertegenwoordigt de Trend Zone op de Bangladesh Denim Expo de toekomst van mode in denim door innovatie in Bangladesh.

De reis begon op 11-12 november 2014 in het Radisson Blu Water Garden Hotel, Dhaka, Bangladesh. Sinds 2014 heeft de Bangladesh Denim Expo met succes haar 14e editie voltooid. Gedurende al deze edities hebben in totaal meer dan 350 exposanten uit meer dan 35 landen, meer dan 64.000 bezoekers uit meer dan 60 landen en 110 bekende sprekers deelgenomen.

De aanstaande 15e editie van de Bangladesh Denim Expo zal plaatsvinden op 8 en 9 november 2023 in Hal-4, International Convention City, Bashundhara (ICCB), Dhaka, Bangladesh. Een tweedaags evenement is gepland met een reeks paneldiscussies, trendseminars en tentoonstellingen.

"Ik wil positieve veranderingen teweegbrengen in de industrie van Bangladesh en ook Bangladesh als merk in de wereld positioneren. En ik kan deze veranderingen niet alleen bewerkstelligen; ik heb de steun nodig van iedereen die de industrie leidt" Mostafiz Uddin, oprichter en CEO van Bangladesh Denim Expo

Om meer te leren over de Bangladesh Denim Expo, bezoek hier Bangladesh Denim Expo.