Aaiko presenteert nieuwe jassencollectie ‘Le Coat’ tijdens Modefabriek

Aaiko breidt haar collectie uit met een volledig nieuwe outerwearlijn: ‘Le Coat’. De jassencollectie vormt een belangrijk onderdeel van de Fall ’26 lancering en wordt voor het eerst gepresenteerd tijdens de Modefabriek op 18 en 19 januari in Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen.

Met ‘Le Coat' speelt Aaiko in op de groeiende vraag naar hoogwaardige jassen binnen het midden- tot hoogsegment. De collectie bestaat uit een zorgvuldig samengestelde mix van statement coats en meer minimalistische stijlen, ontworpen met oog voor zowel esthetiek als commerciële inzetbaarheid binnen retail en wholesale.

De ontwerpen kenmerken zich door sterke silhouetten, rijke texturen en luxueuze materialen. Elk model is uitgewerkt met doordachte details en een verfijnde pasvorm die mooi meebeweegt.

Credits: Aaiko

‘Met ‘Le Coat’ betreden we heel bewust de outerwear-categorie,’ zegt Pauline Brakenhoff, oprichtster van Aaiko. ‘De vraag naar jassen met krachtige silhouetten en een premium uitstraling groeit. Met deze collectie brengen we ontwerpen die impact maken, maar tegelijkertijd veelzijdig en tijdloos zijn.’

Tijdens de Modefabriek nodigt Aaiko je uit om ‘Le Coat’ van dichtbij te beleven. Voel de kwaliteit, ervaar de pasvorm en ontdek de uitstraling van de nieuwe jassencollectie. Je vindt Aaiko op stand 716.

Heb je persvragen of ben je geïnteresseerd in beeldmateriaal? Neem dan contact op via desireedebree@aaiko.com. Wil je graag een afspraak maken tijdens de Modefabriek? Mail naar jeanette@aaiko.com.