Aftellen tot CENTRESTAGE: een nieuwe virtuele ervaring

Maak u klaar voor de digitale modeshow van dit seizoen, tijdens het toonaangevende Aziatische mode-evenement CENTRESTAGE! Tijdens deze vijfde opeenvolgende editie richt CENTRESTAGE de schijnwerpers op zowel beroemde als opkomende ontwerplabels, evenals modemerken uit de regio en daarbuiten. Dit jaarlijks evenement wordt georganiseerd door de Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), brengt invloedrijke internationale spelers in de modewereld in contact met kopers en media, en helpt ze diepere en zinvollere contacten te leggen.

Als gevolg van de wereldwijde COVID-19-pandemie en het daaropvolgend reisverbod, heeft HKTDC besloten een nieuw format te introduceren: een volledig digitale modeshow. Door de fysieke show naar een online platform te verplaatsen, kunnen internationale spelers in de sector met dit nieuwe format zakelijke kansen blijven zoeken. Bovendien kunnen zowel merken als ontwerpers zichzelf blijven promoten en onder de aandacht brengen.

Van 17 tot 19 september 2020 beleven verschillende virtuele modeshows hun première bij een wereldwijd publiek via het interactieve platform centrestage.com.hk. Tijdens zes shows in totaal, waaronder vijf modeshows van ontwerpers en de Hong Kong Young Fashion Designers’ Contest 2020 als afsluiter, zullen meer dan 40 ontwerpers hun collectie online presenteren.

De openingsshow Fashion Hong Kong brengt de laatste collecties van een select aantal ontwerplabels uit Hong Kong onder de aandacht: 112 mountainyam, Bettie Haute Couture en BLIND by JW, om er een paar te noemen. "We hebben allemaal genoeg meegemaakt in 2020 en we denken dat de tijd is aangebroken om ons verder te ontwikkelen", zegt Angus Tsui, oprichter van zijn gelijknamig label ANGUS TSUI, dat de collectie genaamd '•••• - - - - - •' zal presenteren. Deze collectie is geïnspireerd op de actuele wereldwijde kwesties zoals milieuvervuiling, overbevolking en het tekort aan hulpbronnen. "Onze ontwerpen, waarbij milieuduurzaamheid centraal staat, worden gekenmerkt door buitengewone lijnen en bewerkte stoffen. Dit jaar hebben we bij CENTRESTAGE de waardevolle kans om de unieke cultuur van Hong Kong tijdens de wereldwijde pandemie met de wereld te delen."

Het nieuwe format wordt onder de deelnemende ontwerpers goed ontvangen. “Voor ons merk is dit een geweldige kans om een collectie op een nieuwe manier te presenteren,” zegt Mountain Yam, oprichter en ontwerper van het merk 112 mountainyam. “We denken dat het digitale platform in deze tijd de grootste trend wordt.” De ontwerper is van plan zijn lente-/zomercollectie voor 2021 te presenteren genaamd ‘Bow to No One’, geïnspireerd op de film ‘Mary Queen of Scots’. “Ik ben vereerd dat ik door HKTDC ben uitgenodigd. Dit is onze eerste digitale show,” zegt Mountain Yam. Hij heeft deze periode benut om na te denken over de toekomst van mode en de manier waarop het merk duurzaamheid benadert.

Krijg een kaartje voor de eerste rij van CENTRESTAGE via centerstage.com.hk. Hier is het programma:

17 september 2020

15.00 uur (GMT+8): Fashion Hong Kong

15.15 uur (GMT+8): Next in Cheongsam



18 september 2020

15.00 uur (GMT+8): FASHIONALLY Collection #15

15.15 uur (GMT+8): Taipei in Style



19 september 2020

15.00 uur (GMT+8): Hong Kong en Vogue

20.45 uur (GMT+8): Hong Kong Young Fashion Designers’ Contest 2020 (wedstrijd voor jonge modeontwerpers)

Naast de virtuele modeshows, kunnen kopers en media uit de hele wereld tijdens de online modeshow met in totaal 240 ontwerplabels en modemerken kennis maken. Geïnteresseerde kopers kunnen met ontwerpers in contact komen door middel van hun profielvermelding, hun lookbooks bekijken en op eigen gelegenheid modeshoots en conceptuele video's kijken. Doordat er geen tijdsbeperkingen zijn, kunnen spelers in de sector nog eenvoudiger deelnemen aan CENTRESTAGE. Iedereen in de wereld kan op één platform probleemloos met elkaar in contact komen.