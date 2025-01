Alle Key Trends voor Winter 25/26 op de nieuwe Modefabriek

De hoge kwaliteit trend talks en presentaties zijn een van de belangrijkste redenen voor fashion professionals om Modefabriek te bezoeken. Of je nu inkoper bent, ontwerper, producent of retailer, stylist, journalist, content maker of welke aard modeondernemer dan ook, kennis opdoen over aankomende trends is essentieel om succesvol te kunnen anticiperen op alle dynamieken in onze markt.

Modemensen hebben in de regel een sterk ontwikkeld gevoel voor deze tendensen, en sommigen hebben er hun specialisatie van gemaakt, zoals David Shah, eigenaar van trendauthoriteit VIEW Publications en zijn team, en de creatief directeur van Modefabriek Caroline Krouwels. Samen stellen zij ieder seizoen het TRENDFORUM samen, een krachtige visuele en tekstuele presentatie van de belangrijkste trends voor aankomend seizoen.

Deze wintereditie vinden bezoekers van Modefabriek het TRENDFORUM direct in de entrée van de nieuwe lokatie - EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen. Zo weet je meteen bij binnenkomst waar de belangrijke accenten voor komend seizoen liggen en dit helpt je bij het verwerken van het enorme aanbod van exposerende merken en andere inspiratiebronnen op Modefabriek.

TRENDFORUM preview: STILLNESS.

Een van de trends voor winter 25/26 die het TRENDFORUM op Modefabriek uit de doeken doet heet STILLNESS. De tijd vraagt om introspectie, om vertraging, mindfulness en herstel. We willen weer dichter bij de aard der dingen komen, puur genieten van wat we met onze handen kunnen maken van wat de natuur ons aanreikt. Het is een trend die over onbaatzuchtige creativiteit, zoals de liefde die iemand in een tuin stopt en de helende voldoening die het oplevert. Dit lijkt bescheiden maar is het fundament van ons mens zijn. Iets uit niets maken maakt dat we ons gegrond voelen.

“Voor mij is deze trend essentieel,” vertelt Caroline Krouwels, “het gaat ook weer over craft, zachtheid, dingen maken en herstellen, de snelheid van de tijd en de wereld even stilzetten. Met name omdat we in een razende wereld leven waar rampen, oorlogen en machtige boze mannen ons in onzekerheid brengen en onrust creëren.”

Duurzaamheid en ethiek zijn als vanzelfsprekend leidend in de keuze van materialen en methoden, zoals het gebruik van natuurlijke verfstoffen en vezels die een onregelmatig resultaat opleveren. Zachte weefsels, primitieve grove breisels en met de hand afgewerkte kledingstukken bieden warmte en bescherming.

Het natuurlijke kleurenpalet van zachte tinten en diepe aardse grondtonen geeft een gevoel van warmte en geborgenheid. De belangrijkste kleuren zijn het zwart van houtskool en ravenveren, het warme bruin van turf, het grijzige van slib op de bodem van rivieren, het altijd vriendelijke tan, zacht vintage grijsgroen en rokerig roze, een mistig mauve, havermout en een lekker romige cream.

En dit is nog maar een van de trends die VIEW en Caroline Krouwels hebben uitgewerkt in het TRENDFORUM. Ontdek alle trends voor Winter 25/26 op de allereerste Modefabriek ‘nieuwe stijl’.

De wintereditie van Modefabriek vindt dit keer plaats op zondag 26 en maandag 27 januari 2025 in EXPO Greater Amsterdam in Vijfhuizen.