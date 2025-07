Amsterdam Textile Show 2025: Keert terug met een groeiende opzet en een vernieuwde visie

Georganiseerd door Exponew, keert de Amsterdam Textile Show terug voor haar derde editie in RAI Amsterdam, van 29 september tot en met 1 oktober 2025. Met een vernieuwde visie en een uitgebreide structuur, biedt het professionals uit de branche een dynamisch platform met drie thematische segmenten onder één dak.

Amsterdam Textile Show presenteert producenten van confectiekleding, kledingstukken, stoffen, ondergoed, sokken, hoeden, garen, sportkleding, werkkleding en textielaccessoires. Amsterdam Living Show: verzamelt aanbieders van oplossingen die esthetiek naar woonruimtes brengen met producten, van beddengoed tot gordijnen, van tafelkleden tot tapijten. Amsterdam Leather & Shoes Show: verwelkomt fabrikanten van lederen kleding, schoenen, tassen, bagage, lederwaren, bont en accessoires.

Hoewel de editie van de Amsterdam Textile Show van vorig jaar aanzienlijke winst heeft geboekt binnen de dynamische structuur van de branche, heeft het niet het beoogde interactieniveau bereikt. Dit heeft ons organisatieteam waardevolle inzichten opgeleverd.

De grootste stap die we hebben gezet voor de editie van 2025, is het uitbreiden van de beurs tot een holistisch platform dat het gehele textielecosysteem omvat. Dienovereenkomstig hebben we de sectoren leer & schoeisel en huishoudtextiel in de beursstructuur geïntegreerd als aparte thematische secties.

Het opnemen van deze industrieën diversifieert de producten en verenigt professionals, wat de interactie bevordert en de kwaliteit van de bezoekers verbetert. Met deze lessen keren we sterker terug.

In de editie van 2025 van de Amsterdam Textile Show zullen merken en fabrikanten uit landen zoals Nederland, België, Duitsland, Polen, Italië, Frankrijk, China, Pakistan, India, Oekraïne, Bangladesh en Turkije samenkomen om honderden trendsettende producten te presenteren en op de markt te brengen.

Brug tussen industrieën

De Amsterdam Textile Show is nu een handels- en bedrijfsontwikkelingscentrum van de nieuwe generatie waar ook merken voor huishoudtextiel, leer en schoenfabrikanten samenkomen.

Vormgegeven door duurzame productieprincipes, ethische productiemethoden en digitaliseringstrends, biedt de beurs een strategisch platform voor merken die de wereldwijde markt willen betreden.

Een wereldwijd podium op een strategische locatie: Amsterdam

De Amsterdam Textile Show, die plaatsvindt in RAI Amsterdam, versterkt de rol van Nederland als handelscentrum van Europa en ontwikkelt zich tot een symbool van ethische productie, duurzame logistiek en modern design.

Met zijn geografische en commerciële voordelen dient het als toegangspoort tot de Europese markt.

We nodigen modemerken, winkelketens, groothandels en detailhandelaren, textielleveranciers, hotelgroepen, interieurarchitectenbureaus, inkopers van schoenen en lederwaren, ontwerpers, brancheorganisaties en verenigingen, besluitvormers en alle textielenthousiastelingen uit om zich bij ons aan te sluiten.

De belangrijkste thema's van dit jaar:

Toegankelijke luxe: ontwerpen die inspelen op de verwachtingen van de consument en die esthetiek en betaalbaarheid bieden.

Textiel dat woonruimtes transformeert: zeer functionele en emotioneel resonante interieur-oplossingen.

Visionaire benaderingen in de mode: collecties gecombineerd met duurzaamheid, innovatie en culturele gevoeligheid.

Waarom zou u de Amsterdam Textile Show bezoeken?

Een evenement in het hart van Europa, in het centrum van de mode- en textielindustrie.

Gereconstrueerde inhoud op basis van ervaringen uit het verleden, thematisch versterkt.

Een structuur gericht op duurzaamheid, digitalisering en creatieve samenwerkingen.

Een gelegenheid om uw producten te presenteren en te verkopen in het hart van Europa.

Amsterdam Textile Show 2025: Laten we samen de toekomst ontwerpen

Dit jaar gaat de Amsterdam Textile Show voor de derde keer verder dan alleen handel, verbindt het industrieën en creëert het een visie. Door alle belanghebbenden uit de mode-, design- en textielsector onder één dak samen te brengen, biedt dit platform een niet te missen kans voor iedereen die merprestige wil opbouwen, duurzame partnerschappen wil aangaan en wereldwijde zichtbaarheid wil verkrijgen.

Amsterdam Textile Show is nu hét adres, niet alleen voor textielprofessionals, maar ook voor iedereen die de toekomst wil mee creëren.

U kunt zich via de link gratis registreren om een bezoek te brengen, te proeven van de speciaal bereide lekkernijen en deel uit te maken van deze transformatie.