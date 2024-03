Amsterdam Textile Show debuteert: Mislukte promotie remt bezoekersaantallen, maar professionele opzet wordt gewaardeerd

De Nederlandse textielwereld heeft er een nieuwe beurs bij. Van 27 tot en met 29 maart vond dit jaar voor het eerst de Amsterdam Textile Show plaats in de Rai Amsterdam. In een expositieruimte van 5.000 vierkante meter tonen zo’n 130 textielfabrikanten stoffen, garens, fournituren en alles wat daar tussenin zit.

Amsterdam Textile Show wil “het nieuwe adres voor samenwerkingen in textiel” worden. De organisatie verwacht dan ook 20.000 bezoekers uit 104 landen, zo staat op de website van de beurs.

Op vrijdagochtend is het echter nog rustig op de roze beursvloer, wat gelijk het beeld van de beurs schetst - daarover later meer. Hier en daar wanen individuen zich tussen de stands die iets weg hebben van mini-winkeltjes. De stands worden van elkaar gescheiden door witte scheidingsmuren en glazen wanden. Wie een bezoekje aan een stand wil brengen, wordt uitgenodigd een entree te maken via een echte ingang van de stand. De opzet van de beurs zit goed in elkaar en daar zijn exposanten in ieder geval blij mee.

Zo omschrijft Robbert Fetter, eigenaar van Nederlands textielagentschap RGF International, de beurs als ‘overzichtelijk’. Het textielagentschap heeft een van de grootste stands op de beursvloer en vertegenwoordigd in totaal zo’n tachtig textielfabrikanten. In zijn ‘winkeltje’ is slechts een selectie te zien, vertelt hij. Fetter staat op de beurs om contacten met zijn klanten te onderhouden. “We hebben onze klanten zelf op de hoogte gebracht van de beurs, want er was, volgens ons, een gebrek aan promotie rondom de beurs. Desondanks is het voor ons een geslaagde eerste keer. We hebben immers een groot klantenbestand in Nederland en veel van hen hebben we de afgelopen dagen weer gesproken”, vertelt hij.

Op de stand van Özer Jakar Tekstil wordt de professionele uitstraling van de beurs ook gewaardeerd. Een vertegenwoordiger van de Turkse textielfabrikant geeft aan dat de beurs overzichtelijk oogt en dat er genoeg ruimte is om alle producten tentoon te stellen. Het enige dat volgens hem nog mist zijn de bezoekers.

De tekst loopt verder onder de afbeelding.

De eerste editie van Amsterdam Textile Show in de Rai Amsterdam. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Lek aan promotie nekt bezoekersaantallen op eerste editie Amsterdam Textile Show

Bezoekers zijn inderdaad lastig te vinden op de beursvloer. Een vertegenwoordiger van Hazir Kuma vertelt dat de wandelpaden op alle drie de beursdagen leeg bleven. De Turkse stoffenfabrikant valt op door haar felle kleuren en een diversiteit aan prints. Ook in het winkeltje van Filteks Moda uit Istanbul wordt de beurs omschreven als ‘veel te rustig’. De vertegenwoordiger schat het totale bezoekersaantal van de beurs op ‘een kleine duizend man’ - wat totaal anders is dan het geschatte aantal van de organisatie. Voor Seta Fabrics betekent de stilte op de beursvloer rond het middaguur dat het tijd is om in te pakken. De stands van Nepal Prism Export Import en M.J. Craft & Creation zijn overigens op dag drie al volledig afgebouwd.

Standhouders wijten de kalmte aan het gebrek aan promotie rondom de beurs. Zo geeft Ray Chen, algemeen directeur van China Teng Group, aan dat de organisatie Amsterdam Textile Show meer kenbaar had moeten maken in de stad en op metrostations middels banners. De onderneming staat op de beurs om nieuwe Nederlandse klanten te werven, maar dat is helaas niet gelukt. Ook het bedrijf uit Azerbeidzjan, Kobska, had gehoopt meer uit de beurs te halen. Maar, zonder bezoekers is een beurs niet geslaagd, zo klinkt het. De vertegenwoordiger deelt dat de kosten om de beurs heen ook een grote rol spelen in haar teleurstelling. “Ik betaal zo’n duizend euro voor een plek op de beursvloer, maar ik betaal ook voor mijn visum, hotel, vlucht, en transportkosten voor mijn producten. Als ik dan geen enkele nieuwe klant kan opschrijven, kan ik niet anders dan teleurgesteld zijn.” Ze voegt nog toe dat ze zich ervan bewust is dat een nieuwe beurs altijd risico’s met zich meebrengt. “Maar de beurspromotie had zeker beter gekund. Dat had de bezoekersaantallen ongetwijfeld geholpen.”

Hoewel sommige exposanten hun teleurstelling maar moeilijk kunnen verbergen, houdt Celine Huang, een vertegenwoordiger van de Chinese textielfabrikant Stockho, in ieder geval de goede moed erin. Zij spreekt iedere bezoeker die haar stand passeert vrolijk aan, duwt een kaartje met bedrijfsinformatie in de handen en benadrukt open te staan voor alle vragen die men maar heeft.

Er kan dus worden geconcludeerd dat Amsterdam Textile Show potentie heeft als het op de professionele opzet aankomt, maar dat de promotielek de bezoekersaantallen van de eerste editie de das omdoen.