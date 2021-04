Antwerp Fashion Week gepland in juli

Antwerpen - Op 18 en 19 juli, tijdens Antwerp Fashion Week, kunnen retailers de nieuwe collecties gaan ontdekken bij merken en agenturen van over heel België. Zij nemen dan Antwerpen over met modeshows, pop-up showrooms en opendeurdagen. FashionUnited polste naar de plannen bij initiatiefnemer Dieter Deceuninck.

Eind januari organiseerde Fashion Brewery Group (Showroom Noire, The Closet en Eye On Fashion) samen met een dertigtal andere Antwerpse mode-agenturen de Antwerp Open Days. Deze opendeurdagen voor retailers vervingen de vakbeurzen die door corona in het water vielen. Met Antwerp Fashion Week breien de initiatiefnemers er deze zomer een vervolg aan.

Eigenaar Fashion Brewery Group Dieter Deceuninck: “De eerste editie van de Antwerp Open Days werd positief ontvangen. Er namen een dertigtal agentschappen deel en de opkomst was behoorlijk. We vroegen ons dus af of het geen goed idee zou zijn om het initiatief ook post-covid verder te zetten. Er zijn immers geen modebeurzen of -evenementen in België waar merken en retailers elkaar kunnen vinden. We beslisten tevens het event uit te breiden. We houden het niet meer beperkt tot de Antwerpse showrooms - elk agentschap of merk in België kan deelnemen. We spraken Antwerpse makelaars aan voor gepaste locaties die we een aantal dagen daartoe kunnen inzetten”.

Shows en showrooms

Een tweede nieuwigheid zijn de modeshows bovenop de opendeurdagen: “Zo kunnen retailers de stukken op model bekijken. Het is geen verplichting maar het platform is er: bezoekers kunnen makkelijk vinden op welke dag en uur er een presentatie is van een bepaald merk. Op die manier kunnen ze een programma op maat samenstellen van shows en showroombezoeken. Een show is bovendien logistiek makkelijker voor een agentschap van buiten de stad: ze kunnen kiezen welke merken ze graag willen tonen en hoeven niet alles te verhuizen voor twee dagen”, meent Deceuninck.

Nieuwe partners

Hij spreekt nu al van een succes: “We hebben al een vijftiental geïnteresseerden voor de shows en een tiental showrooms die willen deelnemen, nog voor de inschrijvingen volgende week van start gaan. Voor deze editie hebben we ook twee partners. Mode Unie steunt het evenement, met hun aangesloten merken en retailers. Anderhalve week voor het event start tevens de digitale beurs van Fashion Cloud. Retailers kunnen zich eerst online laten inspireren en kiezen wat ze later live willen zien tijdens de shows of in de showrooms tijdens Antwerp Fashion Week. Fashion Cloud zal daar ook aanwezig zijn om hun diensten voor te stellen. We gaan nog op zoek naar een partner voor de verplaatsingen tussen de locaties, zo denken we aan een samenwerking met de stadsfietsen van Velo.”

Open Days wordt Fashion Week

Er werd gekozen voor 18 en 19 juli, vlak na de Modefabriek: “Dat is de beurs die Belgische retailers het vaakst bezoeken, zo krijgen ze de kans om beide evenementen mee te pikken”. De naam Antwerp Open Days werd vervangen door Antwerp Fashion Week: “Het verwijst naar de modeshows en dekt beter de lading”, aldus de initiatiefnemer. “Het initiatief gaat inderdaad uit van Fashion Brewery maar we hebben contact met heel wat andere showrooms die ook voor ideeën en input zorgen.”

Praktisch plannen

Bij eventuele vragen kan men contact opnemen via info@antwerpfashionweek.com. “De website volgt half mei, als meer bekend is over de deelnemers. Die kunnen zich vanaf volgende week aanmelden via het inschrijvingsformulier dat we zullen uitsturen. Op de website komt een overzicht van alle shows en showrooms en hoe te reserveren voor een show - met covid in het achterhoofd zal het publiek daar vast nog beperkt zijn. Het bezoeken van de showrooms blijft zonder afspraak, bezoekers kunnen vrij binnenlopen zoals in een winkel. Via een Google Maps met alle deelnemers kunnen ze een zo optimaal mogelijke route plannen. Er komt ook een lijst om door de deelnemende merken te scrollen. Door erop te klikken, vinden retailers meteen alle nodige info. Zo kunnen ze zich makkelijk en snel voorbereiden”, besluit Deceuninck.