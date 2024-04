Bangladesh Denim Expo: Een iconisch evenement voor de kledingindustrie in Bangladesh

De Bangladesh Denim Expo is een van de belangrijkste internationale vakbeurzen en dient als bron en inspiratie voor Europese inkopers. Deze beurs, georganiseerd door de Bangladesh Apparel Exchange (BAE), vindt twee keer per jaar plaats in Dhaka, Bangladesh.

De reis van de Bangladesh Denim Expo begon met het eerste evenement in november 2014, gehouden in het Radisson Blu Water Garden Hotel in Dhaka, Bangladesh. Sindsdien heeft de Bangladesh Denim Expo 15 edities succesvol afgerond, met meer dan 355 exposanten uit 37 landen en 65.000 bezoekers uit 60 landen. Bovendien hebben meer dan 120 gerenommeerde sprekers deelgenomen.

In de afgelopen tien jaar heeft de kledingindustrie in Bangladesh indrukwekkende vooruitgang geboekt, waardoor Bangladesh de op een na grootste exporteur van kleding ter wereld is geworden. De Bangladesh Denim Expo speelt ook een belangrijke rol door initiatieven te nemen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en digitale transformatie, om de toekomst van de kledingindustrie in Bangladesh te leiden.

Elke editie van de Bangladesh Denim Expo presenteert een nieuw inspirerend thema. Exposanten tonen stoffen, kleding, garens, machines, afwerkingsapparatuur en accessoires, waardoor bezoekers diepgaande inzichten krijgen in de toekomstige trends op het gebied van denim stoffen, styling en afwerking.

De 16e editie van de Bangladesh Denim Expo vindt plaats op 6 en 7 mei 2024 in hal 4 van de International Convention City Bashundhara (ICCB) in Dhaka, Bangladesh. Gedurende het tweedaagse evenement is er een reeks relevante paneldiscussies, trendseminars en tentoonstellingen gepland.

Oprichter en CEO van de Bangladesh Denim Expo, Mostafiz Uddin, zei: "Iemand moet het voortouw nemen om een duurzame mode-industrie op te bouwen. Laten we dus elkaar de hand schudden en samen verder gaan."